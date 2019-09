Inca o infrangere pentru Boris Johnson: Parlamentul il obliga sa publice documente legate de suspendare si Brexitul fara acord

Ziare.

In favoarea motiunii au votat 311 parlamentari, in timp ce 302 s-au pronuntat impotriva, rezultatul votului fiind o noua infrangerea pentru Boris Johnson.Aprobarea propunerii ar putea oferi detalii semnificative in legatura cu planurile Guvernului Boris Johnson de prorogare a Parlamentului.Conservatorul Dominic Grieve, initiatorul motiunii, a afirmat ca exista suspiciuni ca decizia de suspendare a Parlamentului are drept scop sa impiedice legislativul sa dezbata riscurile retragerii din UE fara un acord.Pe de alta parte, premierul Boris Johnson sustine ca doreste sa suspende activitatea Parlamentul pentru a avea timp sa-si contureze agenda de politica interna pana la noua sesiune a Parlamentului, in luna octombrie.Ulterior, Parlamentul britanic a adoptat si motiunea prin care cere Guvernului lui Boris Johnson sa respecte legea ce prevede blocarea iesirii Marii Britanii fara acord, o motiune depusa mai mult pentru exprimarea nemultumirii din partea opozitiei, relateaza The Guardian si CNN.Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, a inchis dezbaterea afirmand ca formatiunea sa politica va sustine organizarea alegerilor anticipate daca "Guvernul va clarifica faptul ca va respecta legea" care cere o amanare a iesirii din UE pentru a evita un Brexit fara acord.Guvernul britanic a transmis mai devreme ca va respecta legea, insa a repetat ca premierul Boris Johnson nu va cere o amanare suplimentara a procesului de iesire din Uniunea Europeana.