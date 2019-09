Incredibilul Hulk, pus pe fuga

Ce dragut ca ne-am intalnit

Cea mai tare replica a venit de la premierul luxemburghez Xavier Bettel, in timp ce statea singur in fata jurnalistilor, dupa vizita in Luxemburg a premierului britanic Boris Johnson. Bettel le-a spus ziaristilor prezenti despre oaspetele sau: "El nu a vrut ...".La ce se referea oare: la refuzul lui Johnson de a se mai adresa presei sau la respingerea mult mai importanta de a vorbi despre problemele care stau in fata unui nou acord de Brexit.El ar vedea "schita unei noi intelegeri", declarase Johnson anterior intr-un interviu in exclusivitate, departe de multimea de jurnalisti care il astepta afara. Singura problema: nimeni altcineva in UE nu pare sa vada aceasta schita a unui nou acord de Brexit.Masa de pranz comuna a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a premierului britanic Boris Johnson a durat doua ore, dar la final nu a rezultat niciun progres. Intr-o declaratie, UE s-a plans ca seful guvernului de la Londra nu a venit de fapt cu nicio propunere concreta , mai ales in ceea ce priveste solutionarea problemei backstop-ului irlandez, cel mai mare obstacol in tratatul de parasire a UE de catre Regatul Unit.Negociatorul-sef european Michel Barnier, care s-a intalnit cu omologul sau britanic in acelasi restaurant in care au luat masa si sefii lor, dar in alt separeu desigur, a calificat ulterior drept "fructoasa" intrevederea cu seful echipei de negociatori de la Londra. In limbaj diplomatic este insa echivalentul a "nu am rezolvat nimic".UE ramane pe pozitia initiala, de a negocia mai departe cat de mult doresc britanicii. Bruxelles-ul pare ca vrea sa evite sa devina un eventual tap ispasitor in cazul Brexit.Boris Johnson vorbea la sfarsitul saptamanii trecute de "mari progrese" in negocierea unui nou acord. Nu ca partenerii europeni care l-au asteptat la Luxemburg nu l-ar fi crezut pe cuvant, dar faptul ca Johnson s-a prezentat la intalnire fara nimic concret scris, redactat, schitat a provocat desigur frustrarea gazdelor.Vizita prim-ministrului britanic la Luxemburg a fost marcata de protestele unui grup anti-Brexit: o multime redusa ca numar, dar foarte galagioasa, care a strigat "Buh" si "Stop Brexit", asa cum se procedeaza deja de mai multa vreme si la Londra. Cele cateva sute de protestatari nu pareau insa defel periculosi.Dar se pare ca au fost atat de enervanti, incat Boris Johnson a preferat sa-si ia talpasita pentru a nu da ochii cu ei. Dupa ce la finalul saptamanii trecute s-a autocomparat cu supereroul de benzi desenate "Incredibilul Hulk", Johnson a anulat neprevazut conferinta de presa comuna cu omologul luxemburghez Xavier Bettel."Este prea mult zgomot pentru el, ar fi preferat sa tinem conferinta de presa inauntru", a motivat ulterior partea britanica absenta premierului. Luxemburghezii s-au scuzat ca anularea a venit prea tarziu, iar inauntru nu era loc destul.Bettel a stat deci singur in fata jurnalistilor si a vorbit deschis despre toate lucrurile care ii stateau demult pe suflet pe tema Brexit. Daca Marea Britanie este nemultumita cu tratatul semnat in noiembrie 2018 de sefa Guvernului de atunci, Theresa May, atunci ar fi nevoie acum "de mai mult de o saptamana pentru a redacta un nou text obligatoriu de acord".Britanicii ar fi fost mereu aliati foarte stransi in Europa, dar Londra nu are voie sa ia ostatic viitorul cetatenilor ei doar in scopul unor "avantaje pentru anumite partide politice". "Johnson trebuie sa ia o decizie", iar timpul nu este de partea sa. Bettel a devenit tot mai iritat: inca nu ar fi pe masa nicio hartie concreta cu propuneri - "incetati cu vorba, treceti la fapte"!Solidaritatea celorlalti 27 de membri ai UE cu Irlanda ramane puternica. Bettel a spus ca UE nu accepta sa fie invinuita pentru actualele evolutii. "Nu am vrut acest Brexit, imi pare nespus de rau", dar ar fi o problema creata cu mana lor de britanici.Bettel a declarat ca a discutat cu Johnson si despre un eventual al doilea referendum, pe care insa premierul britanic l-ar fi respins.Chiar daca UE si Londra ar ajunge cumva saptamanile viitoare la un nou acord, nu se stie defel daca premierul britanic va obtine in Parlamentul de la Londra o majoritate pentru noua varianta de tratat.Bettel a mai raspuns: "Conservatorii britanici au fost singurii care au decis sa organizeze referendumul pe tema Brexit", ei ar fi singurii vinovati pentru consecinte. Problema este la Londra, "nu sunt eu de vina pentru tot haosul de acum", a punctat el hotarat la final.Dupa aparitia ciudata din Luxemburg, ramane intrebarea care sunt adevaratele intentii ale lui Boris Johnson in ceea ce priveste Brexit-ul. Este el dispus cu adevarat la solutii de compromis privind backstop-ul?In acest caz, ar trebui sa o arate cat poate de repede. Tratatul de Brexit este un document foarte amplu, UE urmareste mult mai mult decat doar protejarea pietei comune prin reguli privind agricutura si alimentele. Este Johnson cu adevarat dispus si capabil politic sa faca toate concesiile necesare? Intentiile sale adevarate raman la fel de neclare si dupa intrevederile din Luxemburg.