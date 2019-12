Istoric punct de cotitura: Europa a pierdut definitiv Regatul Unit

Un vot de blam pentru presa

O sansa istorica

Ziare.

com

Pentru eurosceptici e un triumf istoric. Pentru eurocrati, un seism de proportii. La 12 decembrie a invins, categoric, Boris Johnson , omul pe care stanga europeana l-a demonizat copios, refuzand ferm sa-l scuteasca de calificative dezonorante.Or, "mincinosul" si "populistul" "Trump britanic" si-a impus fara probleme sloganul. A cerut rapida "infaptuire a Brexit-ului" si-a obtinut o clara majoritate parlamentara. Va urma deci o relativ grabnica transpunere a divortului de Europa.Indelung amanata de o stanga laburista indecisa si de liberal-democrati din ce in ce mai putin liberali si democrati, de vreme ce, laolalta cu nationalistii scotieni, s-au decis s-o torpileze, desi fusese hotarata democratic, prin referendumul din 2016, aceasta despartire nu va fi usoara.Se va realiza prin vointa unei natiuni polarizate, obosite de interminabila tergiversare si cearta, dar care chiar se vrea suverana si a premiat, ca atare, programul clar si optimist al unui premier temerar, care porneste cu indrazneala, nu insa fara atuuri in carti, catre un viitor incert.Modul in care se va configura acest viitor va depinde in mare masura de maniera in care se vor reaseza, dupa cutremurul britanic, placile tectonice ale politosferei europene si occidentale.Boris Johnson a izbutit incredibilul, unindu-si partidul conservator care se afla pe punctul de a se dezintegra. Dar va izbuti el oare sa-i uneasca si pe britanici? Date fiind obstructiile scotiene, nu-i sigur.Net mai grea e, de acum incolo, misiunea Opozitiei. Al carei destin e mai incert decat oricand. Vor intelege oare stanga britanica si cea europeana intreaga dimensiune a dezastrului care s-a abatut asupra lor? Vor pricepe oare ca extremistul sef al laburistilor, Jeremy Corbyn, e mai degraba un simptom decat intreaga cauza a catastrofei?Vor interioriza ele ca omul care si-a transformat partidul laburist intr-un bastion anticapitalist si antisemit, daca nu si filoterorist, nu poarta singur toata vina pentru erodarea galopanta a popularitatii si increderii in progresism? Isi vor asuma ele lectia acestei erodari a simpatiilor, care, departe de a provoca doar in Regatul Unit un cataclism la urne pentru adversarii conservatorilor si neoliberalilor, risca sa reduca la insignifianta politica si socialismul britanic si social-democratia continentala?Va intelege stanga occidentala ca nenorocirea laburistilor nu e decat indiciul bolii care o macina pretutindeni, determinand-o, inclusiv peste ocean, sa se prefaca in baza a nazuintei catre un trecut comunist, pe care natiunile europene il refuza cu oroare?Daca englezii s-au pronuntat atat de categoric pentru Boris Johnson, desi o parte covarsitoare a presei apusene l-a calificat constant drept neserios, populist si mincinos, victoria sa e si un vot de blam la adresa celei de-a patra puteri.In fine, succesul sau reprezinta un esec de mari dimensiuni pentru buna parte din elita politica si culturala britanica si continentala. Aceasta elita a gresit grav. A refuzat reforme de piata. Apoi a derapat teribil, in 2015. Cand, sub conducerea Angelei Merkel si a sefului Comisiei Europene, Juncker, Europa s-a vazut lasata fara acordul de la Dublin, dar cu porti larg deschise unei migratii necontrolate, inspaimantand populatiile europene.Apoi, aceeasi elita a facut totul, in ultimii trei ani, spre a sustine prezumtia infailibilitatii si a lipsei de alternativa politica si economica a UE, alimentand, in acest scop, din rasputeri, panici si angoase menite sa anuleze decizia democratica a britanicilor.Majoritatea celor din urma o adoptase in 2016, nu doar din pricina minciunilor unor Johnson si Farage, ci si in reactie la erorile de anvergura ale elitei politice europene. Care si-a continuat seria de inadecvari negociind cu Londra un tratat oneros, de speriat alti potentiali eurosceptici, dar acceptat in pofida intereselor nationale de catre fosta sefa de guvern britanic Theresa May, astfel incat si acest premier pro-european si-a semnat, ca David Cameron inaintea ei, documentul propriului faliment politic.Din toate acestea nu ramane in urma decat o enorma deziluzie. Si un al doilea referendum, sub forma de scrutin legislativ, final de cacealma in careTotusi, nu s-a dus inca totul pe apa Sambetei. Socul deznodamantului alegerilor britanice s-ar putea dovedi tamaduitor. Haosul a luat sfarsit asa cum, in final, epuizati, au vrut si britanicii si guvernele europene.Un duh al realismului, al echilibrului si al reformei substituindu-se smintelilor, tentatiilor extremiste si ideologizarilor socialist-ecologiste ale ultimilor ani ar putea purta Marea Britanie si Uniunea Europeana catre o foarte dezirabila reapropiere.Negocierea unui acord de liber-schimb intr-un an, in conformitate cu promisiunile lui Johnson, pare un deziderat pe cat ambitios, pe atat de putin realist. Dar n-are vreo alternativa mutual avantajoasa, fiind deci, pana la urma, singura optiune viabila in viitoarele raporturi britanico-europene. Caz in care ceea ce a inceput ca o greseala monumentala s-ar putea transforma intr-o sansa istorica.