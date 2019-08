Juncker ii reconfirma lui Boris Johnson ca UE nu accepta renegocierea Acordului Brexit

Ziare.

Jean-Claude Juncker a avut o conversatie prin telefon cu Boris Johnson, a comunicat Comisia Europeana."Presedintele Juncker a reiterat vointa de a colabora constructiv cu premierul Johnson si de a analiza orice propuneri concrete ar avea, atat timp cat sunt compatibile cu Acordul de retragere" a Marii Britanii din UE, a transmis Comisia Europeana."Presedintele Juncker a subliniat ca sustinerea tarilor UE pentru Irlanda este constanta si ca UE va continua sa fie atenta la interesele Irlandei", subliniaza Comisia Europeana.Boris Johnson a adoptat o abordare dura fata de Uniunea Europeana, respingand Acordul Brexit elaborat de fostul Cabinet Theresa May cu Bruxellesul si afirmand ca Marea Britanie se va retrage din Blocul comunitar pe 31 octombrie 2019, cu sau fara un nou tratat.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale.Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici. Mai multi membri ai fostului Guvern de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana. In contextul impasului politic, premierul Theresa May si-a prezentat, de asemenea, demisia.