Legea prin care parlamentarii vor sa impiedice un Brexit fara acord a trecut de un vot preliminar

Textul, propus de opozitie si de un grup de conservatori rebeli, a primit 329 de voturi pentru si 300 impotriva. Miercuri va avea loc inca un vot de adoptare a legii, iar daca si acesta va fi favorabil, actul normativ va ajunge in Camera Lorzilor, unde urmeaza sa fie dezbatut probabil timp de mai multe zile.Actul normativ pe care Johnson il numeste ''legea capitularii'', argumentand ca UE nu le va mai face nicio concesie britanicilor stiind ca acestia nu vor putea iesi din UE fara un acord, l-ar obliga pe seful guvernului de la Londra sa ceara o noua amanare a Brexitului pana la 31 ianuarie 2020, daca, pana la 19 octombrie, premierul nu reuseste sa obtina un nou acord cu UE sau nu primeste aprobarea parlamentului pentru o retragere fara acord.Dupa ce marti seara o alianta transpartinica, careia i s-au raliat si 21 de deputati conservatori, a condus la adoptarea unei motiuni care a permis votul asupra acestei legi in Camera Comunelor, Johnson a cerut miercuri convocarea alegerilor anticipate pentru 15 octombrie, pentru care insa are nevoie de o majoritate de doua treimi in acest for legislativ.