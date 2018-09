"Lideri europeni se pronunta in favoarea unui al doilea referendum cu privire la Brexit"

EU leaders are "almost unanimous" that the UK should hold a 2nd Brexit referendum, according to Prime Minister of Malta, @JosephMuscat_JM #r4today pic.twitter.com/wqvv27Zvil - BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 20, 2018

Prime Minister of the Czech Republic Andrej Babis is "very unhappy" that the UK is leaving the EU and there should be another referendum, he tells @marthakearney in Salzburg #r4today pic.twitter.com/UXoNeLReBY - BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 20, 2018

"CE SURPRIZA!"

Theresa May rules out a second Brexit referendum https://t.co/aGXiovPfK7 pic.twitter.com/QQSl1pZZ7f - ITV News (@itvnews) September 19, 2018

EU bosses want us to have a second referendum, quelle surprise. https://t.co/YbO2RdglJ5 - Nigel Farage (@Nigel_Farage) September 20, 2018

Premierul maltez Joseph Muscat a declarat la BBC ca ar exista chiar o sustinere "aproape unanima" a liderilor tarilor membre ale Uniunii Europene (UE) fata de organizarea unui asemenea referendum, dupa cel din 2016, prin care s-a decis iesirea Regatului Unit din UE cu 52% din voturile exprimate, relateaza AFP."Exista un punct de vedere unanim sau aproape unanim in jurul mesei, potrivit caruia ne-ar placea ca aproape imposibilul sa se produca, (si anume) ca Regatul Unit sa tina alt referendum", a declarat Joseph Muscat."Cei mai multi dintre noi s-ar bucura sa existe o posibilitate ca poporul britanic sa puna lucrurile in perspectiva, sa vada ceea ce s-a negociat, sa vada optiunile si apoi sa decida o data pentru totdeauna", a adaugat el.Omologul sau ceh Andrej Babis a subliniat ca "speram sa incheiem pana la urma un acord, dar, in mare, eu sunt foarte nemultumit ca Regatul Unit pleaca, deci ar fi poate mai bine sa se tina alt referendum si poate ca oamenii ar putea sa-si schimbe parerea". Acest lucru ar permite "sa se rezolve problema destul de rapid", a apreciat el la BBC.Regatul Unit urmeaza sa paraseasca UE pe 29 martie 2019. Cu sase luni inaintea acestui termen, negocierile cu privire la divort intre cele doua parti intarzie sa se finalizeze, iar cele doua tabere si-au pasat mingea una celeilalte - miercuri, la summitul european informal de la Salzburg - pe tema eforturilor de a consimti in vederea indepartarii spectrului unei plecari fara acord.Unii lideri europeni, ca premierii irlandez Leo Varadkar si luxemburghez Xavier Bettel, au evocat deja, ici-colo, un al doilea referendum, insa fara sa faca din acest lucru o ipoteza de lucru."UE nu are, cu siguranta, o pozitie asupra acestui lucru", a subliniat de altfel o sursa europeana contactata de AFP la Salzburg."Nu noua ne revine sa exprimam o preferinta cu privire la ceea ce se poate intampla in Regatul Unit. Aceasta va fi alegerea suverana a britanicilor", a subliniat o sursa apropiata presedintiei franceze, relevand ca "acest lucru nu s-a discutat cu Theresa May".Premierul britanic a exclus, de altfel, din nou, in mod categoric, aceasta posibilitate."Eu stiu ca un bun numar dintre voi nu vrea Brexitul", le-a spus ea omologilor sai la o cina, miercuri seara, la Salzburg. "Dar este important sa fie clar: nu va exista un al doilea referendum in Regatul Unit", a adaugat ea. "Poporul si-a dat verdictul si, in calitate de prim-ministru, eu il voi pune in aplicare. Regatul Unit va pleca pe 29 martie 2019 anul viitor".Un al doilea referendum este, cu toate acestea, reclamat de o parte a societatii civile britanice si de catre unele personalitati din opozitie.Organizatia britanica pro-UE "Best for Britain" a profitat de aceste luari de pozitie europene pentru a da asigurari, joi, intr-un comunicat, ca exista "inca timp ca Regatul Unit sa verifice la poporul britanic daca Brexitul este cu adevarat ceea ce vrea acesta".De cealalta parte, "bardul" Brexitului Nigel Farage a scris pe Twitter ironic ca "sefii UE vor un al doilea referendum. Quelle surprise (Ce surpriza!, in franceza) ".Ideea unui al doilea referendum este aparata de catre primarul laburist al Londrei Sadiq Khan, fostii premieri laburist Tony Blair si conservator John Major sau fotbalistul Gary Lineker.Aceasta nu este insa linia oficiala a Partidului Laburist, chiar daca formatiunea nu respinge aceasta eventualitate.Doar micul Partid Liberal-Democrat militeaza in favoarea unui al doilea referendum, asa cum a pledat din nou liderul sau Vince Cable in cadrul Congresului formatiunii, marti, la Brighton, in sudul Angliei, subliniind ca "exista enorm de multe persoane care nu accepta sa fie antrenate intr-un divort dezordonat, scump, care nu accepta ca tara sa nu poata sa se razgandeasca".Insa, avand in vedere lipsa de sustinere din partea principalelor formatiuni politice, perspectiva unei asemenea consultari pare foarte putin probabila.