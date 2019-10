Liderii UE accepta amanarea Brexit, dar nu s-au pus de acord pentru cat timp

"Iesire din impas"

Intr-o reuniune a ambasadorilor miercuri seara, la Bruxelles, "toti au cazut de acord asupra nevoii unei amanari in vederea unei evitari a unui Brexit fara acord. Durata amanarii este in continuare in discutie", a anuntat o sursa europeana citata de AFP.Presedintele Consiliului European Donald Tusk a continuat discutiile, miercuri, cu sefii de stat si de guverne.El le-a recomandat, cu o zi inainte, statelor membre UE sa accepte o a treia amanare , pe care Boris Johnson a fost obligat, printr-o lege, sa o ceara, pana la 31 ianuarie 2020 si careia i se declara totodata ostil Presedintele Consiliului a aparat aceasta optiune in urma unui dublu vot in Parlamentul britanic, care a acceptat principiul unui nou acord al Brexit, insa a respins calendarul impus de Boris Johnson in vederea adoptarii acordului sau.Potrivit unuia dintre participantii la reuniunea de miercuri, diplomatii sunt mai degraba favorabili unei amanari pana la sfarsitul lui ianuarie. Aceasta optiune este sustinuta de Germania si Irlanda, o tara care se afla in prima linie in cazul unui divort fara acord.Premierul irlandez Leo Varadkar, impreuna cu Donald Tusk, a "subliniat ca este in continuare posibil ca Regatul Unit sa iasa (din UE) pana la 31 ianuarie, daca acordul retragerii este ratificat pana la aceasta data", a anuntat intr-un comunicat Dublinul.La Paris, secretarul de stat insarcinat cu Afaceri Europene, Amelie de Montchalin, a apreciat, dupa votul de la Londra, ca o amanare "pur tehnica de cateva zile" este de luat in calcul, insa a refuzat "o amanare menita sa castige timp sau rediscutarea acordului".Ambasadorii urmeaza sa se intalneasca vineri pentru a continua discutiile.Donald Tusk a recomandat ca decizia finala a liderilor statelor membre UE sa fie luata printr-o "procedura scrisa" si nu intr-un nou summit. Aceasta optiune este privilegiata si de reprezentantii celor 27.Principiul unei amanari cu trei luni este sustinut, de asemenea, de catre presedintele Parlamentului European (PE) David Sassoli , care apreciaza ca aceasta "va permite Regatului Unit sa-si clarifice pozitia, iar Parlamentului European", care este necesar sa adopte acordul retragerii in urma unei ratificari la Westminster, "sa-si exercite rolul", a declarat el."Este un acord important, iar Parlamentul European are nevoie de timp pentru a-l examina in detaliu, mai ales in privinta dreptului cetatenilor", a apreciat presedintele Comitetului cu privire la Brexit din PE Guy Verhofstadt.Regatul Unit, care s-a pronuntat prin referendum in iunie 2016 in favoarea unei iesiri din UE, urma sa iasa initial pe 29 martie, o data amanata deja in doua randuri - la 12 aprilie si 31 octombrie.In urma dublului vot al Parlamentului britanic, Boris Johnson a anuntat ca suspenda examinarea acordului pana cand UE ia decizia cu privire la amanarea datei divortului.Daca cei 27 decid sa acorde Londrei o amanare de trei luni, Boris Johnson ar putea incerca sa declanseze alegeri legislative anticipate. Un asemenea scrutin "pare sa fie singurul mijloc de iesire din impas", a subliniat la BBC ministrul Justitiei, Robert Buckland."Pozitia noastra ramane ca nu ar trebui sa amanam, ca ar trebui sa parasim UE la 31 octombrie", a subliniat Johnson, marti, in Parlament.Liderul conservator si-a reiterat ostilitatea fata de o amanare intr-o convorbire la telefon, miercuri, cu Donald Tusk.Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie, a repetat in ultimele saptamani ca sustine organizarea unui scrutin imediat ce riscul unei iesiri fara acord este indepartat.Ultimele sondaje ii crediteaza pe conservatori cu zece puncte procentuale inaintea laburistilor - 35% la 25%. In cazul in care aceasta tendinta se confirma la urne, conservatorii ar avea o majoritate de 20 de mandate, potrivit specialistului in sondaje John Curtice. Boris Johnson si-a pierdut majoritatea in septembrie.Acordul incheiat joia trecuta intre Londra si Bruxelles prevede conditiile divortului dupa 46 de ani de viata comuna si permite o iesire negociata si o perioada de tranzitie pana cel putin la sfarsitul lui 2020.