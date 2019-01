Liderii UE exclud renegocierea acordului de Brexit si acuza un joc murdar al Londrei: Gasiti solutii in loc sa beti ceai si sa mancati biscuiti

LIVE TEXT

Acordul nu va mai fi renegociat

Votul de ieri din Camera Comunelor nu schimba situatia: acordul nu poate fi negociat

Votul de ieri din Camera Comunelor sporeste riscul unui Brexit fara acord. Ne pregatim pentru scenariul catastrofal

aratam clar ca renegocierea acordului nu este in carti in acest moment!

Si aceasta a fost pe masura circului de la Londra. Prin mesaje extrem de dure si transate, liderii UE, de la presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker la liderii grupurilor politice, au anuntat ca nu vor renegocia acordul de Brexit.Ei s-au declarat socati de faptul ca May va veni acum la ei sa ii roage sa renegocieze ce tot ea a propus. Astfel, ei i-au transmis ca inainte sa aterizeze la Bruxelles sa vorbeasca cu politicienii de acasa si sa gaseasca impreuna solutii, "in loc sa bea ceai si sa manance biscuiti".Liderii UE au insistat pe mesajul ca pregatirile pentru un Brexit dur, fara acord, sunt in desfasurare si le-au atras atentia britanicilor ca ei vor suferi cel mai mult in urma acestui divort."Britanicii sa stie ca paguba pentru Marea Britanie va fi mereu mai mare, piata europeana e de 14 ori mai mare decat piata britanica. Vor fi vremuri amare, grele pentru britanici", a fost unul dintre mesaje.- Reprezentantul Presedintiei Romane la Consiliul Uniunii Europene, Melania Ciot, trage concluziile dezbaterii. Aceasta a citit de pe foaie si pare ca nu a fost atenta la mesajele dure date de antevorbitorii sai, care au avertizat ca ne indreptam tot mai clar spre un Brexit fara acord:"Daca se ajunge la o ratificare, speram in calendarul prevazut, va trebui sa trecem la implementare. Implementarea va trebui urmarita indeaproape. Ne bazam pe cooperarea dvs in toate etapele procesului in urmatorii ani", spune Ciot.- Vorbeste- Recunosc,- Inainte de referendum nimeni nu stia cine era Comisia Europeana. Barroso era un necunoscut.- Opinia publica va fi foarte furioasa ca nimeni de la Bruxelles nu cedeaza azi. Ne vor spune ca avem de-a face cu fanatici.- Theresa May a facut compromis dupa compromis, prea multe din punctul meu de vedere.- Seful sedintei de plen cere respect in sala, dupa ce au fost europarlamentari care au comentat discursurile colegilor lor.. Sala rade.- Vorbeste. Ea militeaza pentru un nou referendum, sustinand ca ostilitatea celor care se opun acestei solutii arata ca se tem.- Trebuie sa ne gasim drumul in acest haos al Londrei.- M-a dezamagit acest spectacol care ni s-a prezentat in ultimul timp. E importat sa ne intoarcem la radacini si sa gasim solutii.- Nu vom putea permite ca acordul din Vinerea Sfanta sa nu fie respectat in deplinatatea sa. Nu vom permite sa ajungem la o granita fizica in Irlanda de Nord.- M-am bucurat ca britanicii au dorit sa aiba o voce, dar sa ne spuna exact ceea ce vor.- A luat cuvantul- Dna May e mereu binevenita, ar fi bine sa vina si in PE, cum am cerut de un an de zile. Dar pentru ce sa vina? Sa faca ce? Sa schimbe liniile rosii pe care tot ea le-a impus de la inceput?- Ultimele 2 luni au fost epuizante, cu dezbateri la nesfarsit de ambele parti.- Ma uit la ce se intampla si nu inteleg!- Trebuie sa va spun ca nu putem continua asa. E o lipsa de claritate si stabilitate inacceptabila.- Acum se foloseste Brexitul pentru a fi eliminati opozanti politici.- Britanicii vor fi primii care vor plati pretul acestor neclaritati.- Vorbeste acum. El le transmite europarlamentarilor care isi doresc ca pana la urma sa nu mai existe niciun Brexit sa renunte la idee, pentru ca trebuie respectat votul cetatenilor britanici.. Asa ca haideti sa mai analizam.- Nu va fi un acord pana cand ambele parti nu-si vor da acordul si- Eu nutresc speranta ca si acest al 12-lea ceas va veni cu un acord.- Generozitatea nu e semn de slabiciune, ci de putere. Hai sa ne asiguram ca vom putea cladi o relatie pe termen lung. Intr-o lume tot mai incerta sa gasim drumul impreuna.a luat cuvantul:- Un Brexit fara acord ar fi un dezastru pentru Regatul Unit.- Vrem sa vedem o relatie cat mai stransa intre UK si UE, dar Regatul e cel care se opune.- Avem mai putin de 2 luni pana la Brexit si vrem sa vedem pasi de la Londra cu privire la eliminarea blocajului.- Suntem ingrijorati, dar optimisti.- A luat cuvantul- Inainte ca dna May sa vina aici, ar fi bine ca britanicii sa vorbeasca intre ei.- Noi suntem uniti, voi nu sunteti uiti nici in Guvern, nici in partidele voastre.- Noi putem sa negociem orice, dar cei care vor un Brexit dur vor respinge orice, la fel cum cei impotriva Brexit-ului vor respinge orice nu e un nou referendum.- Sa nu uitati ca Irlanda e membru UE. Vom apara acest acord, programul de pace, nu ne dorim o frontiera controlata, dar asa au zis si britanicii.- Este clar pentru toata lumea ca daca ajungem la perioada de tranzitie nici nu se va aplica backstopul.- Aici e vorba doar de faptul ca unii nu vor un acord. Asa ca e bine sa ne pregatim pentru ce poate sa se intample.- Vorbestesi pe care l-am agreat impreuna.- Ne aflam intr-un moment grav si foarte serios.- Eu consider, in pofida dificultatilor, ca- As dori sa ma refer putin la backstop, ca toti sa intelegem despre ce e vorba. Acest mecanism nu e o chestiune dogmatica, ci o solutie realista.. Acest mecanism e raspunsul nostru pragmatic la aceasta situatie unica in Irlanda, dupa ce Marea Britanie a decis sa iasa si din UE, si din piata unica.- Noi vrem sa evitam cu orice pret o granita fizica in Irlanda. Va reamintesc ca, prin vocea premierului, Regatul si-a afirmat angajamentul de a respecta conditiile acordului de la Belfast.- Unii doresc eliminarea acestui backstop, inclusiv politicieni care au negociat cu noi si stiu ca asta e solutia la care am convenit si stiu ca pentru noi asta reprezinta miezul - protectia pietei unice la toate nivelele.- Nu vom face nimic ca sa compromita viitorul UE.- Orice s-ar intampla securizarea drepturilor cetatenilor, compatriotii nostri, va ramane o prioritate pentru noi.- Mai avem 60 de zile pana la retragerea Regatului Unit, a mai spus Barnier, si incheie cu un apel la luciditate si responsabilitate.- O scurta interventie a, care atrage atentia ca focusul trebuie sa fie pe drepturile cetatenilor europeni din Marea Britanie.- A luat cuvantul- Chiar daca Comisia a aparat interesele UE, spiritul de respect si de prietenie a insotit acest proces de negociere in fiecare etapa. Acordul de retragere ramane cea mai buna solutie posibila.- Nu ne putem intoarce la o granita cu Irlanda, nu ne putem intoarce la o pagina neagra a istoriei. Dar nicio plasa de siguranta nu poate sa fie sigura daca poate fi indepartata oricand.- Uneori am impresia ca ei doresc ca unele dintre statele membre sa cedeze si sa renunte la backstopul iralandez. Dar nu e o solutie.- Voi discuta cu dna May si voi vedea ce are de spus, dar voi fi foarte prudent.- Trebuie sa ne continuam pregatirile si sa fim gata pentru orice rezultat, inclusiv pentru o retragere fara acord.- Eu sunt optimist din fire si cred in institutiile democratice si de aceea cred ca va exista un acord cu Regatul Unit. Dar vom lucra zi si noapte pentru cazul in care nu vom avea un acord.- A inceput dezbaterea pe situatia Brexitului. A luat cuvantul- Din ce am inteles din votul de ieri- Situatia actuala este clar ca ar putea duce la un Brexit neordonat.- Este clar ca aceste incertitudini si tensiunile pe care le genereaza ne vor supune la test resursele si unitatea si e cu atat mai necesar sa rezistam tentatiei unor acorduri individuale bilaterale.- Raspunderea pentru a garanta ratificarea acordului revine Guvernului britanic.- In cadrul principiilor si pozitiilor noastre trebuie sa ramanem deschisi la discutii si clarificari daca ajuta la procesul de ratificare in Regatul Unit. Dar- Noi la nivel european vom continua procesul de ratificare.- In timp ce in PE inca se discuta ordinea de zi a plenarei, la Londra, liderul Opozitiei Jeremy Corbyn tocmai a intrat in biroul Theresei May pentru a discuta despre Planul B.- Inainte de discutiile pe Brexit, s-a decis ca PE sa dezbata situatia din Venezuela si sa adopte prin vot, joi, o rezolutie unanima pe aceasta tema.- A inceput sedinta de plen in PE cu un moment de reculegere in memoria victimelor Holocaustului, un moment artistic si prezentari de imagini cu victimele lagarelor naziste.