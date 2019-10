Liderii UE nu au luat o decizie privind amanarea Brexit. Londra mai are ragaz pana marti

Ziare.

Negociatorul-sef UE al Brexit, Michel Barnier, a catalogat drept "excelente" discutiile de vineri, au declarat surse europene pentru AFP."Munca va continua in zilele urmatoare", a anuntat un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE).Potrivit mai multor surse europene, o noua reuniune a ambasadorilor urmeaza sa aiba loc luni sau marti, in vederea finalizarii unei decizii cu privire la durata amanarii Brexit, in contextul in care un vot este asteptat luni in Parlamentul britanic asupra organizarii unor alegeri anticipate propuse de catre Boris Johnson Un ambasador european a declarat ca marti este "data-limita informala", cu doua zile inaintea datei prevazute la 31 octombrie a divortului.In cadrul UE, unele tari - ca Irlanda - pledeaza in favoarea unei amanari cu trei luni, pana la 31 ianuarie 2020, o amanare pe care premierul britanic Boris Johnson a fost nevoit sa o ceara.Insa alte state membre UE cer mai multa claritate cu privire la intentiile britanicilor inainte sa se pronunte.