LIVE A treia oara-i cu noroc? May cere iar votul pe acordul de Brexit, dar si pe alte scenarii, inclusiv un nou referendum

Ordinea de zi de joi este uriasa, urmand a fi votate mai toate scenariile posibile, de la un nou referendum, la o prelungire mare a Brexitului, adica asumandu-si ca vor participa la alegerile europarlamentare din mai.De haos incearca sa profite si Theresa May, si supune joi la vot, pentru a treia oara, acordul pe care ea l-a negociat cu UE, dar pe care parlamentarii l-au respins cu o majoritate atat de mare ca au propulsat-o direct in paginile manualelor de istorie. May nu s-a lasat insa intimidata de aceste infrangeri si merge pe ideea "a treia oara-i cu noroc".In ce priveste Bruxellesul, oficialii europeni sunt ingroziti de ceea ce se intampla la Londra si au accelerat pregatirile pentru scenariul unui Brexit dur, chiar daca Parlamentul Regatului l-a exclus joi prin vot. "Sa excluzi optiunea unui Brexit fara acord nu e de ajuns pentru ca asta sa nu se intample. Mai trebuie si sa fii de acord cu un acord", a transmis Comisia Europeana.Oficialii europeni sunt pregatiti si sa acorde prelungirea Brexitului, insa cer de la britanici un plan cat de cat clar, chiar daca pare tot mai limpede ca nu sunt in stare sa-l conceapa.- Daca din exterior pare haos total, se pare ca in Parlament lucrurile se vad altfel. Laburista Helen Hayes explica strategia:"Votul de marti a fost pentru respingerea unui acord de Brexit dezastruos pentru Regat. Votul de miercuri a fost pentru a impiedica nenorocirea de a iesi din UE fara un acord. Sarcina de azi e de a ne asigura ca obtinem o prelungire a Articolului 50, astfel incat sa avem timp sa planificam urmatorii pasi, inclusiv un nou referendum", a scris Heyes pe Twitter.Amintim insa ca laburistii nu vor vota azi pentru amendamentul care prevede exact prelunfirea Art 50 si organizarea unui nou referendum.- Atat in amendamente, cat si in discutii, parlamentarii cer Guvernului sa initieze o serie de voturi indicative, mai ales in cazul in care la summit-ul UE din 21-22 martie nu se ajunge la o concluzie pe Brexit.Votul indicativ nu implica obligatia de a respecta rezultatul, ci doar testarea diferitelor optiuni."Astazi nu e ziua pentru un nou referendum in Parlament. Trebuie gandite cu atentie toate etapele acestui proces", a spus John McDonnell."E evident ca sustinem ideea, dar e o chestiune de sincronizare", a spus si Sir Keir Starmer.- Votul pe amendamente va avea loc la ora 19:00.- John Bercow, presedintele Camerei Comunelor, a anuntat ca in cele din urma a ales 4 amendamente. Citindu-le nu prindem speranta ca solutia si consensul vor poposi curand in Parlamentul britanic.Primul,, supune la vot propunerea ca Marea Britanie sa ceara UE prelungirea Articolului 50 pentru a avea timp sa organizeze un nou referendum.ii acorda premierului controlul asupra parlamentului pe 20 martie, data la care ar urma sa fie dezbatuta si supusa votului o motiune care ar obliga Parlamentul sa tina o serie de sesiuni de vot in care sa analizate si aprobate sau respinse toate optiunile de Brexit., respinge pentru totdeauna acordul Theresey May, precum si otpiunea iesirii din UE fara un acord (exact ceea ce s-a votat in ultimele doua zile) . In plus, mai presupune si cererea unei amanari a Brexitului "pentru a acorda timp Parlamentului sa gaseasca majoritatea pentru o noua solutie".In fine,obliga guvernul sa nu mai supuna astazi la vot acrordul, invocand regulamentul parlamentar.- Sedinta a inceput la amiaza, iar timp de mai multe ore parlamentarii s-au batut in amendamente, nefiind foarte clar ce va fi supus votului pana la urma in aceasta seara, in afara de motiunea Guvernului prin care se aproba solicitarea catre UE de prelungire a Articolului 50.