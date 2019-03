LIVE Ultima sansa pentru acordul de Brexit: May a vorbit in Parlamentul gol. Si-a chemat colegii si sotul sa umple scaunele

LIVE Text

Chiar si asa, multi parlamentari din ambele tabere au declarat public ca acordul este in continuare unul extrem de prost si ca nu il vor vota.Cert este ca Londra are de ales: fie accepta acordul asa cum este si iese din UE pe 29 martie, fie cere o amanare si continua haosul, negocierile si incertitudinea. Oricum, daca pana pe 23 mai situatia nu va fi rezolvata, Marea Britanie va fi in situatia hilara de a fi obligata sa participe la scrutinul european.- A luat cuvantul Jeremy Corbyn, care spune ca May nu a schimbat de fapt nimic in acord: "Incercati sa ne prostiti. Sa iesim din UE fara un acord ar fi haos, dar cu acest acord vom avea de asemenea probleme". Laburistii vor vota impotriva acordului.- In ianuarie, Douglas Ross a venit, desi era gravida aproape de termen, sa voteze acordul. Acum sotul ei a anuntat ca nu va putea participa pentru ca tocmai a intrat in travaliu.- Conservatorul Charles Walker spune ca daca acordul nu va fi votat in aceasta seara e obligatoriu sa fie organizate alegeri generale: "Nu vad cum Guvernul Theresa May ar mai putea continua".- Caroline Lucas, de la Verzi, spune ca singura sansa pentru May ca acordul ei sa treaca de un vot e sa-l supuna votului poporului, intr-un nou referendum.May ii raspunde: "Si unde se va termina? Facem un alt referendum s apoi toata lumea o sa spuna sa-l facem si pe al treilea?"- Mai sunt insa si parlamentari care schimba tabara si anunta ca sustin acordul. Conservatorul Robert Halfon a anuntat pe Twitter ca daca in ianuarie a votat impotriva, acum va vota pentru: "Schimbarile facute in ce priveste backstopul sunt binevenite. Putem sa fim puritani si sa riscam dezastrul unui al doilea referendum sau sa fim pragmatici, sa adoptam acordul si sa plecam din UE pe 29 martie".Un mesaj similar a venit si din partea lui Sir Robert Syms.- Lira sterlina se prabuseste dupa ce procurorul general a spus ca acordul nu este unul care acopera toate problemele.- May le transmite iar parlamentarilor ca daca resping acordul socul economic va fi masiv. Ea le da de ales si sa voteze daca vor sa iasa din UE fara acord sau daca vor sa ceara extensia Articulului 50.- In fata Parlamentului s-au strans mai multi protestatari din ambele tabere.- Jurnalistii BBC dau verdictul dupa ce au analizat declaratiile si optiunile parlamentarilor: "S-a terminat. SI cu acordul, si cu premieratul lui May".- Parlamentarii DUP au anuntat ca vor vota impotriva acordului. Laburistii o critica pentru ca nu a obtinut inainte de vot consensul in Parlament.- Nu va supus niciun amendament la vot. Dupa dezbateri va avea loc direct votul. Rezultatele sunt asteptate in jurul orei 21:15 (ora Romaniei).- La dezbaterile din Parlament participa si sotul Theresei May, Philip. El sta cu mainile incrucisate si asculta discutiile.- Ragusita, May reia detaliile din acord si insista ca acesta contine tot ce au cerut parlamentarii.- Semnele nu sunt foarte bune, multi parlamentari lipsind la inceputul dezbaterilor. Theresa May le-a cerut colegilor conservatori sa vina sa umple bancile. Cu toate acestea, jurnalistii britaici spun ca niciodata n-a fost asa de gol parlamentul in timpul unui discurs al unui premier.- Au inceput dezbaterile in Parlamentul britanic, votul va avea loc la ora 19:00 (21:00 ora Romaniei) .