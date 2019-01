LIVE Vot crucial pe Brexit la Londra. Procurorul general cere acord: Nu sunteti copii, sunteti parlamentari!

LIVE TEXT

"She wants to make a point... Wants to show she did everything she could to stop Brexit... That one vote is not really going to make a difference." Tory MP @KemiBadenoch on Labour MP @TulipSiddiq delaying child birth for Tue #Brexit vote#politicslive https://t.co/kAMUc2Hh8t pic.twitter.com/fOnL7FcT3z - BBC Politics (@BBCPolitics) 15 January 2019

For London, Liverpool, Manchester, Newcastle & their surrounding communities, a no-deal Brexit would be an economic disaster. That's why, together with @MetroMayorSteve, @MayorofGM & @NCC_Leader, I am urging the PM today to take No Deal off the table. https://t.co/VHAPA6xkz8 pic.twitter.com/CUhvRDPc4M - Sadiq Khan (@SadiqKhan) 15 January 2019

I've been hanging around Westminster for 2.5 years and never seen anything like this. Absolute scenes. pic.twitter.com/orvVbQ4n9z - Joey D'Urso (@josephmdurso) 15 January 2019

Ziare.

com

Premierul Theresa May a amanat votul la inceputul lunii decembrie, anticipand un esec, in speranta ca o luna ii va da timp sa negocieze si cu liderii UE, dar si cu cei britanici. Niciuna dintre aceste tentative nu a avut rezultate. La Bruxelles i s-au inchis toate usile in nas, iar in ce priveste Londra, orice speranta a fost spulberata luni seara, cand Camera Lorzilor a aprobat, cu 321 de voturi pentru si 152 contra, o rezolutie simbolica de respingere acordului Brexit.Votul de azi, din Camera Comunelor, este cel decizional, insa semnalul dat a fost cat se poate de clar. Totusi, dezbaterile continua, amendamente au fost aduse, asa ca ramane de vazut care va fi rezultatul final.Cel mai negru scenariu este acela al unui Brexit fara acord, care ar crea haos in Marea Britanie, unda de soc fiind de asteptat sa loveasca intreaga lume, in special Europa.Chiar daca astazi parlamentul britanic ar respinge insa acordul, asta nu inseamna automat ca pe 29 martie Marea Britanie se rupe brutal de UE. May va avea 3 zile ca vina cu un Plan B, iar chiar daca si acesta e respins de Parlament tot exista si alte optiuni. Unii o avanseaza chiar pe aceea a unul nou referendum si a anularii Brexitului.- Ken Clarke este primul parlamentar care ia cuvantul. El spune ca dezbaterea e haotica si ca vor fi aspru judecati de generatiile urmatoare. Clarke spune ca el a militat pentru a ramane in UE si ca va sustine acordul pentru ca e doar o simpla hartie. Adevaratele negocieri abia apoi vor incepe.- Votul pe acordul pentru Brexit nu e lipsit nici de mici picanterii. Anuntul parlamentarei Tulip Siddiq ca isi amana nasterea prin cezariana ca sa poata vota a starnit un val de opinii, si pro, si contra.- Lungul discurs al procurorului general nu i-a convins pe parlamentari. Nich Thomas Symonds spune ca toata lumea ar vota fara probleme acordul daca acesta ar fi unul bun pentru Marea Britanie."Premierul spune ca vrea sa uneasca, insa tot ce face e sa dezbine. Tara merita mai mult decat acest acord. Putem si trebuie sa facem mai mult", a spus laburistul.- Primarul Londrei Sadiq Khan a scris pe Twitter ca "pentru Londra, Liverpool, Manchester, Newcastle si comunitatile din jur, un Brexit far acord ar fi dezastruos din punct de vedere economic. De aceea cer sa fie scoasa din discutie optiunea unei iesiri neordonate".- Procurorul general insista ca o iesire ordonata are nevoie de un acord si ca daca acest acord nu este votat azi nu se va mai putea intoarec nimeni la el."Este ilogic sa respingi un acord pentru simplul argument ca nu ofera destule certitudini, cand alternativa este nicio certitudine", spune Cox.- Laburistul John McDonnell insista ca daca acordul nu este votat un nou referendum este calea de urmat.- In fata Parlamentului sunt numerosi cetateni care asteapta sa vada care va fi rezultatul. Sunt si din cei care insista pe Brexit orice ar fi, si cei care au votat in 2016, dar acum s-au razgandit: "Nimeni n-a votat sa fie saracit", se citeste pe unele pancarte. Desigur, sunt si cei care cer cu totul renuntarea la Brexit.- Doar 4 amendamente au fost selectate pentru a fi supuse votului in aceasta seara.- Procurorul general Geoffrey Cox a spus se afla acolo ca sa vada ce propuneri au parlamentarii si ce solutii legale sunt cele mai potrivite. Cox a facut apel la parlamentari sa "inteleaga valoarea compromisului" si ca un tratat este esential, urmand ca lucrurile sa fie ulterior reglate prin tratatele ce vor fi semnate de Regat."Nu sunteti copii, sunteti parlamentari", le-a spus procurorul general.- Theresa May a convocat Cabinetul inainte de plenul Parlamentului si le-a atras atentia ca in primul rand "Guvernul serveste poporul" si ca ea a luptat sa le dea cetatenilor ceea ce ei au spus prin vot ca vor. Ea a promis ca va reactiona rapid, oricare va fi rezultatul votului.- Dezbaterile au inceput la ora 14:50, ora Romaniei, cu o declaratie a procurorului general Geoffrey Cox.La ora 20:30 este de asteptat ca Theresa May sa sustina declaratia finala, ultima tentativa de a-i convinge (chiar si pe unii dintre propriii colegi), sa voteze acordul. La ora 21:00 va incepe votul pe amendamente, urmat de votul final pe acordul lui May. E de asteptat si ca premierul sa sustina o declaratie dupa aflarea rezultatului.