Londra da 100 de milioane de euro pe o campanie prin care informeaza cetatenii sa se pregateasca de Brexit

Sub numele de "Get ready for Brexit", campania a pornit duminica odata cu lansarea site-ului gov.uk/brexit , conform BBC Costul campaniei se ridica, potrivit estimarilor, la 100 de milioane de lire sterline si ministrii spera ca aceasta sa ii poata ajuta pe oameni sa se informeze despre ceea ce trebuie sa stie inainte de termen.Campania presupune montarea unor panouri prin centrul Londrei, dar si organizarea unor seminarii online si montarea de standuri de informatii la evenimente. Practic, prin campanie oamenii sunt incurajati sa intre pe site-ul oficial pentru a afla raspunsul la diverse intrebari si pentru a primi sfaturi despre pregatirea pentru Brexit.Dupa lansarea campaniei, #GetReadyForBrexit a fost numarul patru in tendinta discutiilor de pe Twitter luni dimineata. In timp ce unii utilizatori au salutat actiunea guvernului, majoritatea tweet-urilor au batjocorit fie campania, fie Brexit-ul in sine.A.G.