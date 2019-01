The Telegraph: Londra incearca sa obtina o amanare pentru Brexit

Laburistii, in favoarea unui vot asupra unui Brexit dur

Trei surse europene declara pentru cotidianul britanic ca au fost abordate de reprezentanti ai Londrei insarcinati sa "tatoneze terenul", in contextul in care proiectul Brexit-ului negociat de premierul Theresa May este contestat atat de opozitia laburista, cat si de numerosi membri ai majoritatii sale conservatoare, relateaza Reuters.Camera Comunelor urmeaza sa se pronunte saptamana viitoare asupra acordului negociat cu Bruxelles-ul. Un prim vot in vederea unei ratificari, prevazut la 11 decembrie, a fost amanat in ultimul moment de Guvern.In prezent, calendarul Brexit prevede o iesire a regatului din Uniune la 29 martie.Opozatia laburista urmeaza sa sustina un amendament care va fi prezentat marti in Parlamentul britanic, cu scopul de a obliga Guvernul May sa obtina aprobarea legislativului in vederea unui Brexit fara acord.Cu mai putin de trei luni inainte ca regatul sa iasa din Uniune, pare putin probabil ca acordul negociat de May cu Bruxelles-ul sa fie ratificat intr-un vot in Parlamentul britanic saptamana viitoare.Aceasta perspectiva a determinat un grup de parlamentari din toate taberele politice sa elaboreze un amendament care sa evite ca o respingere a acordului sa insemne in mod automat un Brexit "dur".In cazul in care amendamentul va fi adoptat, Guvernul va fi nevoit sa obtina ca Parlamentul sa voteze in favoarea unui "no deal" inainte sa poata sa obtina puterile necesare implementarii acestuia. Or, un Brexit fara acord nu intruneste o majoritate la Westminster.O sursa din cadrul Partidului Laburist - ai carui alesi sunt in mare parte in favoarea ramanerii in UE - a declarat luni, pentru Reuters, ca formatiunea urmeaza sa sustina amendamentul.Voturile laburistilor si alesilor Partidului Conservator al lui May, care au anuntat ca sustin amendamentul, ar putea permite adoptarea textului.O asemenea garantie nu indeparteaza insa complet perspectiva unui Brexit fara acord, ci ar complica sarcina Guvernului, atat pe plan procedural, cat si politic."Din punct de vedere politic, acest lucru ar putea fi important in vederea cristalizarii unei majoritati contra unui 'no deal'", subliniaza Joe Owen, directorul programului cu privire la Brexit de la centrul de reflectie Institute for Government.Un purtator de cuvant al lui May a declarat ca Guvernul va tine cont de orice amendament care ar putea sa fie adoptat, subliniind insa ca este necesar ca Brexit-ul sa aiba loc - cu sau fara acord.