Londra isi face stocuri de medicamente de teama unui Brexit fara acord si a cumparat 5.000 de frigidere

"Este esential sa ne asiguram ca pacientii vor continua sa aiba acces la medicamentele de care au nevoie", a declarat ministrul Sanatatii, responsabil cu planificarea pentru Brexit, Stephen Hammond, transmite Reuters.Potrivit guvernului britanic, circa doua treimi din medicamentele utilizate de Serviciul National pentru Sanatate (National Health Service - NHS) provin din Uniunea Europeana.Premierul Theresa May, care sufera de diabet de tip 1, a spus ca si ea depinde de insulina produsa in alt stat al Uniunii Europene."Colaboram foarte strans cu industria farmaceutica pentru a ne asigura ca exista stocuri semnificative de medicamente in Marea Britanie", a scris Hammond intr-un articol publicat saptamana trecuta.Unii britanici nu impartasesc aceeasi incredere, iar dovezile furnizate de cititorii ziarului sugereaza ca oamenii fac stocuri de medicamente, de la calmante de durere pentru copii la medicamente pentru boli grave.In cazul medicamentelor comercializate cu prescriptie, aceasta nu este o optiune."Nu ar conta nici daca as avea toti banii din lume, nu pot cumpara aceste medicamente pentru ca sunt cu prescriptie. Nu pot sa asigur viitorul copilului meu", a declarat Jo Elgarf, mama unui copil care sufera de o forma grava de epilepsie si care este dependent de medicamente din UE.Nu doar pacientii sunt ingrijorati.Directorul general al unei institutii care administreaza spitale in Birmingham, al doilea mare oras din Anglia, a avertizat saptamana trecuta ca exista riscul amanarii unor operatii din cauza lipsei de medicamente."In eventualitatea unui Brexit haotic, fara acord, multe trusturi ale NHS ar putea ramane rapid fara medicamente vitale", a scris medicul Dave Rosser intr-un memo adresat consiliului sau de administratie.El a spus ca "surse bine informate si fara orientare politica din NHS" au afirmat ca volumul bunurilor provenite din Europa "ar putea scadea de la o treime pana la o cincime din volumul zilnic actual, pentru o perioada de cel putin cateva luni".Potrivit asociatiei Brexit Health Alliance, 45 de milioane de pachete destinate pacientilor sunt trimise in fiecare luna din Marea Britanie in UE si alte 37 de milioane de pachete invers."Orice deviere de la standardele actuale, de catre UE, si lipsa unui acord de cooperare cu UE in domeniul medicamentelor si al dispozitivelor medicale ar insemna un risc pentru lanturile de aprovizionare", a spus Russer.O consecinta neintentionata a acestei ingrijorari este ca acumularea de stocuri de catre spitale sau pacienti provoaca deficit pentru alti pacienti.Precizam ca Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a inceput, in ianuarie, mutarea sediului de la Londra la Amsterdam