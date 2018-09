Londra nu vrea sa plateasca factura pentru Brexit, daca nu se ajunge la un acord. UE nu renegociaza

UE nu va renegocia "factura divortului"

Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati banii care au fost conveniti in cadrul acordului de retragere", a declarat ministrul pentru radio BBC, cu referire la acordul preliminar incheiat in decembrie intre europeni si britanici privind plata de catre Londra a unei facturi de circa 39 de miliarde de lire (44 de miliarde de euro) Evident, Marea Britanie "isi va recunoaste obligatiile strict legale" fata de UE, a adaugat el. Insa suma finala ce va fi platita "va fi semnificativ mai scazuta" decat cea fixata in decembrie , a precizat Raab."Nu este nicio amenintare si nici un ultimatum. Este o constatare", a adaugat el. "Nu spun nimic din ce nu am spus in sala de negociere si de ce nu le-as spune direct prietenilor si partenerilor nostri din UE. Cred ca acest lucru este inteles bine de cele doua parti", a mai spus oficialul britanic.Raab a precizat, totusi, ca absenta unui acord este "putin probabila", dar ca in cazul in care se va intampla acest lucru UE nu va avea posibilitatea de a alege "a la carte" elementele care ii convin din negocieri, in acest caz reglementarea facturii.Aceasta formula aminteste de cea folosita de UE, care insista cu regularitate asupra faptului ca britanicii nu isi pot alege "a la carte" dintre regulile UE pentru a elabora un acord de iesire.La randul sau, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, spune ca UE nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie, asa cum este cazul "facturii divortului" pe care Londra trebuie sa o plateasca."Nu vom reveni asupra acelor domenii ale acordului privind retragerea care sunt deja convenite, printre care reglementarea financiara", a spus reprezentantul Comisiei Europene in conferinta de presa cotidiana.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana pe 29 martie 2019, dar nu exista pana acum un acord privind iesirea totala din UE. Opozantii premierului Theresa May se invart in jurul problemei, iar unii dintre parlamentari insista pentru organizarea unui nou referendum, dupa cel din 2016.Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, afirma luni ca un acord privind Brexit-ul este posibil "in decurs de sase sau opt saptamani", daca negociatorii sunt realisti in cererile lor.Londra si Bruxelles-ul ar trebui sa ajunga la un acord pana la summit-ul european din 18-19 octombrie pentru a putea organiza Brexit-ul, insa negocierile treneaza, starnind temeri privind absenta unui acord. UE a lasat deschisa posibilitatea si pentru o prelungire a negocierilor pana la mijlocul lunii noiembrie.Principala chestiune aflata in suspans intre UE si Marea Britanie ramane cea a frontierei intre provincia britanica Irlanda de Nord si Irlanda, membra a UE.Brexit-ul va fi pe agenda liderilor europeni la un summit informal care va avea loc la 20 septembrie la Salzburg, in Austria, tara care detine presedintia semestriala a Consiliului UE.