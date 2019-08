Londra: Peste 100 de deputati ii cer lui Boris Johnson sa recheme Parlamentul din vacanta

Ziare.

In contextul in care vacanta de vara a Parlamentului se incheie oficial pe 3 septembrie, acesti parlamentari doresc ca Johnson sa-l recheme pentru ca acesta sa activeze in permanenta pana la 31 octombrie, data la care Marea Britanie trebuie sa paraseasca Uniunea Europeana, relateaza AFP.Semnatarii scrisorii sunt adversari ai Brexit-ului, pe care doresc sa il blocheze."Tara noastra este in pragul unei crize economice, in timp ce noi ne indreptam spre un Brexit fara acord. Ne aflam in fata unei urgente nationale si Parlamentul trebuie sa fie convocat imediat", scriu semnatarii scrisorii.Boris Johnson este hotarat ca Marea Britanie sa iasa din UE pe 31 octombrie, indiferent ca va reusi sau nu sa renegocieze acordul incheiat intre fostul premier Theresa May si Bruxelles.Jeremy Corbyn, lider al Partidului Laburist, principala formatiune de opozitie, vrea sa organizeze un vot de neincredere in guvernul conservatorului Boris Johnson dupa revenirea Parlamentului.Corbyn spera ca, daca va reusi sa provoace caderea lui Boris Johnson, va deveni sef al guvernului interimar, iar apoi va incerca sa obtina o noua amanare a datei plecarii din UE pentru a evita un Brexit fara acord, urmand sa convoace apoi alegeri anticipate.Guvernul lui Boris Johnson nu dispune decat de o majoritate de un vot in Parlament."Ceea ce ne trebuie este un guvern care sa fie gata sa negocieze cu Uniunea Europeana pentru a nu avea o iesire catastrofala pe 31 octombrie", iar guvernul condus de Boris Johnson "in mod clar nu doreste acest lucru", a declarat Corbyn sambata.Totusi, un sondaj YouGov arata ca britanicii nu sunt favorabili in majoritate planurilor lui Jeremy Corbyn.Potrivit acestui sondaj realizat joi si vineri pe un esantion reprezentativ de 1.968 de britanici, 48% prefera ca Marea Britanie sa paraseasca UE fara acord decat sa-l vada pe Corbyn prim-ministru.O proportie de 35% dintre britanici prefera, dimpotriva, ca Jeremy Corbyn sa devina sef al Guvernului si sa organizeze un nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la UE. In acelasi timp, 17% dintre britanici nu se pronunta asupra acestui aspect, potrivit sondajului.