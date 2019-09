Londra publica un raport care arata cat de nepregatita e Marea Britanie de un Brexit fara acord

Penurie, inflatie si tensiuni

Deputatii britanici au obligat Guvernul prin vot, saptamana trecuta, sa publice acest raport, intocmit in eventualitatea unui Brexit fara acord, lucru pe care Executivul l-a facut miercuri, relateaza AFP si Reuters.Fragmente din document au fost divulgate in august si dezvaluie riscul unor penurii de hrana, carburanti si medicamente, blocaje in porturi si din cauza reimpunerii frontierei fizice in Irlanda.Situatia pregatirii publicului si sectorului comercial in cazul unui Brexit fara acord ramane "slaba", confirma documentele oficiale.Traversarea Canalului Manecii risca sa fie deosebit de perturbata in cazul unui "no deal". Pana la 85% dintre gabaritele depasite britanice ar putea sa nu fie in masura sa treaca de controlul vamal francez si sa antreneze o scadere cu "40 pana la 60% a nivelului actual" al circulatiei.Acest lucru ar urma sa afecteze nu doar traficul intre Dover si Calais, ci si Gibraltarul, un teritoriu britanic situat in sudul Spaniei, din cauza introducerii unor controale vamale la frontiera cu Uniunea Europeana (UE).Aceste perturbari ar putea dura trei luni si ar "avea impact asupra aprovizionarii cu medicamente si material medical", dar si cu produse proaspete.Ele ar putea sa duca, totodata, la proteste majore in tara sau chiar revolte.Confruntari ar putea izbucni, de asemenea, in zone de pescuit intre pescari britanici si straini, se arata in raport, care avertizeaza totodata impotriva "unei posibile cresteri a dezordinii publice si tensiunilor comunitare".Raportul nu prevede o penurie alimentara grava, insa preconizeaza faptul ca britanicii vor avea mai putine produse din care sa aleaga la raft, dar si ca inflatia care va urma risca sa afecteze in primul rand populatia cea mai vulnerabila.In plus, o penurie de medicamente veterinare risca sa limiteze capacitatea tarii de a preveni si controla epizootii in viitor, se avertizeaza in raport, care subliniaza riscul sporit la adresa sanatatii publice si autosuficientei alimentare a tarii.Anumite regiuni, in special Londra si sud-estul tarii, ar putea sa fie afectate de penurii de carburant. In plus, reflexul de a face stocuri al consumatorilor ar putea tensiona situatia. Cresterea preturilor la pompa ar trebui sa-i priveasca pe toti britanicii, insa ea va afecta in primul rand nivelul de trai al celor mai saraci.Proiectul britanic al suprimarii controalelor la frontiera irlandeza "se va dovedi probabil neviabil din cauza riscurilor importante pe plan economic, juridic si al biosecuritatii", se arata in document, care evoca posibilitatea aparitieii unei piete negre in comunitatile de frontiera.Guvernul a subliniat ca este pe cale "sa actualizeze" documentul - din care un paragraf a fost, pur si simplu, cenzurat."El descrie ceea ce s-ar putea intampla in cel mai rau caz", a insistat ministrul insarcinat cu Brexit-ul Michael Gove.Insa aceste avertismente sporesc presiunea asupra premierului Boris Johnson, care a promis sa realizeze Brexit-ul la 31 octombrie, cu sau fara un acord cu UE.Johnson a primit miercuri o noua lovitura, dupa ce justitia scotiana a declarat "ilegala" suspendarea controversata a Parlamentului pana la 14 octombrie, cu doua saptamani inaintea Brexit-ului, prevazut la 31 octombrie.