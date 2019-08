Lovitura pentru Boris Johnson, care complica Brexit-ul: Un singur vot diferenta in Parlament

Today Chancellor @SajidJavid has announced Lire 2.1 billion for our preparations to leave the EU on 31 October - with or without a deal. pic.twitter.com/94lHczjRwM - Boris Johnson (@BorisJohnson) August 1, 2019

Partidul Conservator la putere, a carui sefie a fost preluata saptamana trecuta de Boris Johnson , a pierdut locul din circumscriptia Brecon si Radnorshire, din Tara Galilor, in fata unui candidat proeuropean, potrivit rezultatelor oficiale anuntate vineri si citate de AFP.Candidata liberal-democrata Jane Dodds l-a invins in acest scrutin pe conservatorul Chris Davies cu 13.826 de voturi la 12.401.Infrangerea fragilizeaza noul guvern, care tocmai a anuntat dublarea bugetului anual consacrat pregatirii unui Brexit fara acord, alocand 2,1 miliarde de lire suplimentare.In total, 6,3 miliarde de lire vor fi alocate pentru pregatirea Brexit-ului, dintre care 4,2 miliarde in acest an."Prima mea actiune in calitate de deputat cand voi ajunge la Westminster va fi sa-l gasesc pe Boris Johnson unde se ascunde si sa-i spun cu tarie: incetati sa va jucati cu viitorul nostru si excludeti un Brexit fara acord", a declarat Jane Dodds dupa victoria sa.Scrutinul partial de joi a avut loc dupa destituirea deputatului conservator Chris Davies, declansata de alegatori in baza unei proceduri introduse in 2015 de fostul premier conservator David Cameron. Alegatorii l-au sanctionat pe Davies in urma condamnarii sale pentru declaratii false privind cheltuielile.Afirmand ca a facut o greseala, Chris Davies a candidat din nou. Circumscriptia Brecon si Radnorshire a votat in proportie de 52% in favoarea unui divort de UE la referendumul din 2016, ceea ce face ca infrangerea inregistrata in scrutin sa fie cu atat mai ingrijoratoare pentru conservatori.