Majoritatea britanicilor e de acord cu un "Brexit prin orice mijloc"

Boris Johnson, care i-a succedat luna trecuta Theresei May la conducerea Partidului Conservator si Guvernului britanic, s-a angajat ca Brexit-ul sa aiba loc la 31 octombrie, cu sau fara acord, in pofida opozitiei multor deputati fata de unui Brexit fara acord ("no deal").Potrivit unui sondaj realizat de ComRes si publicat luni de cotidianul conservator The Telegraph, 54% dintre persoanele chestionate sunt de acord ca "Boris Johnson trebuie sa realizeze Brexit-ul prin orice mijloc, inclusiv suspendarea Parlamentului daca este necesar, pentru a-i impiedica pe deputati sa il opreasca".Potrivit sondajului, 46% dintre respondenti si-au exprimat dezacordul fata de aceasta afirmatie.Ancheta a fost realizata asupra unui numar 1.645 de persoane, dupa excluderea celor care au declarat ca nu au o opinie cu privire la aceasta afirmatie.