Marea Britanie cere iar amanarea Brexitului. Intalnire de urgenta duminica la Bruxelles

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons. - Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

Aceasta cerere este consecinta unui vot al deputatilor britanici, care au decis sambata dupa-amiaza cu o scurta majoritate sa amane decizia lor asupra acordului de divort anuntat joi intre Londra si Bruxelles."Donald Tusk va demara o serie de consultari cu liderii celor 27 cu privire la modalitatea de a reactiona", a explicat o sursa europeana pentru AFP, potrivit Agerpres.Ulterior, informatia a fost confirmata pe Twitter de Donald Tusk care a scris ca asteapta scrisoarea, potrivit The Guardian Johnson a suferit, sambata, prima infrangere in Parlament, unde a supus votului acordul pe care el l-a negociat cu UE. In schimb, parlamentarii au ales sa voteze, cu 13 zile inainte de noul termen limita pentru Brexit, un amendament care amana votul pe acord.Au fost 322 de voturi pentru amendament, in timp ce Johnson n-a reusit sa adune in jurul sau decat 306 voturi. Premierul nu s-a aratat insa descumpanit, ci a sustinut ca va reusi sa aiba o "majoritate covarsitoare". Mai mult, a anuntat atunci, pe moment, ca nu va cere la Bruxelles o amanare a Brexitului, iar acesta se va produce la 31 octombrie, cu sau fara un acord.Vestile i-au pus in alerta pe liderii UE. Duminica dimineata, ambasadorii statelor UE27 au fost convocati de Donald Tusk pentru a analiza situatia, in timp ce Comisia Europeana i-a cerut urgent lui Johnson sa spuna ce pasi are de gand sa faca acum.Pentru ca amanarea sa fie aprobata de UE este insa nevoie de unanimitate si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, deja a anuntat, dupa o discutie telefonica pe care a avut-o cu Boris Johnson, ca el nu crede ca amanarea Brexitului mai e acum o solutie.A fost pentru prima oara din 1982 cand Parlamentul britanic s-a reunit in sedinta intr-o sambata. Acum 37 de ani era vorba de inceputul Razboiul din Insulele Falkland.Intre timp, zeci de mii de britanici au iesit pe strazi cerand un nou referendum: "Vrem sa ramanem in UE" - i-au transmis ei lui Johnson.