LIVE May a convocat un nou vot. "Optiunea Brexitului fara acord sa fie ingropata atat de adanc incat sa n-o mai discutam niciodata"

un vot pentru motiunea de azi a lui May inseamna ca Marea Britanie nu va parasi UE pe 29 martie fara un acord

Votul de azi vine dupa ce marti seara, in urma unei dezbateri desfasurate in haos total, ei au respins categoric, pentru a doua oara, acordul de Brexit negociat de Theresa May cu Bruxelles-ul.Asadar, Camera Comunelor decide azi daca prelungeste agonia sau isi asuma cea dintai decizie care i-a adus pe britanici aici - aceea de a organiza referendumul la modul in care au facut-o. Textul motiunii depuse de Guvern azi e destul de confuz. Pentru ca May a anuntat ca ea nu va vota niciodata pentru un Brexit fara acord, textul e astfel formulat incat cei care doresc acelasi lucru sa voteze "da". Britanicii glumesc ca asta e singura sansa a lui May sa primeasca un vot pozitiv in Parlament, dupa doua infrangeri istorice.Daca si optiunea unui Brexit fara acord e respinsa, joi va avea loc un al treilea vot, urmand ca deputatii sa decida daca cer UE amanarea "pe termen limitat" a Brexit-ului. Doar ca aici deja decizia nu mai e doar a lor. Oficialii europeni au anuntat de marti seara ca Londra va trebui sa vina cu un plan foarte clar si termene precise si ca propunerea le va fi aprobata doar daca obtine unanimitatea celor 27 de membri UE.Cert este ca, daca divortul nu se produce pana pe 23 mai, Marea Britanie va fi in situatia hilara de a fi obligata sa participe la alegerile europarlamentare.- Sir Keir Starmer, ministrul Brexitului din umbra, spune ca spera ca "optiunea unui Brexit fara acord sa fie ingropata atat de adanc incat sa nu mai fie discutata niciodata".pentru a fi votate de parlamentari, alaturi de motiunea lui May.Primul,, prezentat de Caroline Spelman si sustinut de parlamentari din mai multe partide,Al doilea,, propus de un grup de parlamentari conservatori,pentru a permite punerea in aplicare a unor masuri de limitare a consecintelor parasirii UE fara un acord.- Conservatorii anti-Brexit intreaba Guvernul daca va cere UE revocarea Articolulu 50, deci anularea Brexitului, in cazul in care Bruxellesul refuza prelungirea termenului. Gove raspunde ca revocarea Art 50 nu este o optiune, pentru ca nu poate apoi fi din nou activat.- Laburistii insista pe organizarea unui nou referendum. "De ce e democratic sa ne tot puneti pe noi sa votam de atatea ori acelasi lucru, dar nu e democratic sa intrebam din nou poporul?", intreaba Hilary Benn.- Conservatorii si laburistii deopotriva cer garantii ca. Motiunea nu blocheaza optiunea unui Brexit dur, insa textul e construit astfel incat sa nu o incurajeze, spune Gove.- Textul motiunii depuse de Guvern azi e destul de confuz. Pentru ca May a anuntat ca ea nu va vota niciodata pentru un Brexit fara acord, textul e astfel formulat incat cei care doresc acelasi lucru sa voteze da. Britanicii glumesc ca asta e singura sansa a lui May sa primeasca un vot pozitiv in Parlament, dupa doua infrangeri istorice.- A inceput dezbaterea. Ministrul Mediului tine discursul de inceput, in care lauda eforturile facute de Theresa May pentru acordul pentru Brexit. Relatia dintre Gove si May a fost una nu tocmai prietenoasa in trecut, astfel ca britanicii au umplut internetul de glume in fata acestei ironii a sortii."Trebuie sa fie atat de dureros pentru May sa-l vada pe Gove vorbind despre ea, in timp ce ea nu poate vorbi deloc", este unul dintre comentariile care fac referire la faptul ca premierul britanic si-a pierdut vocea."Michael Gove pare ca citeste necrologul Theresei May", remarca un altul.- Theresa May a anuntat deja ca ea nu va vota pentru un Brexit fara acord.- In fata Parlamentului s-au strans mai multi protestatari din ambele tabere.- May trebuia sa vorbeasca in deschiderea dezbaterii, insa a cedat locul ministrului Mediului, Michael Gove. May s-a chinuit si marti sa isi duca la bun sfarsit discursul, chinuita de o evidenta durere in gat, care spre final a lasat-o fara voce.- Tot mai multi parlamentari sunt auziti pronuntand "Malthouse compromise". Acesta este un amendament care presupune ca Marea Britanie sa se conformeze regulilor UE timp de trei ani, timp in care un nou acord sa fie negociat.- Dezbaterile pe Brexitul dur incep in jur de 17:30. Se pare ca si votul de azi e foarte putin probabil sa fie unul pozitiv, pentru ca nu sunt multi cei care iau in calcul Brexitul dur.