Marea Britanie paraseste UE. Ce se schimba dupa Brexit, la miezul noptii de vineri spre sambata

66 de milioane de cetateni mai putin

Institutiile

Drepturile cetatenilor

Negocierile

Schimburile zilnice intre Regatul Unit si UE vor continua ca inainte, pana la sfarsitul lui 2020. In aceasta perioada de tranzitie de 11 luni, Londra si Bruxelles-ul isi vor negocia relatia viitoare.AFP prezinta ce se va schimba.Vineri, la ora locala 23:00 (sambata, 1:00, ora Romaniei), UE va pierde - pentru prima oara - un stat membru, care este, in plus, una dintre cele mai mari si mai bogate tari din bloc.Odata cu plecarea a 66 de milioane de locuitori, populatia UE va scadea la aproximativ 446 de milioane de oameni.Teritoriul Uniunii se va micsora, de asemenea, cu 5,5%.In cazul in care va decide vreodata sa se intoarca, regatul va trebui sa se supuna procedurii de aderare obisnuite.La Bruxelles, retragerea Union Jack de la Parlamentul European (PE) va simboliza o schimbare reala: Regatul Unit iese din UE si devine "tara terta".Niciunul dintre cei 73 de eurodeputati britanici alesi in mai 2019 nu va mai participa la lucrarile PE - 46 de mandate vor fi rezervate unor viitoare state membre, iar 27 vor fi redistribuite.Londra nu va mai avea dreptul sa prezinte un candidat la un post de comisar european. Deja nu mai exista un reprezentat britanic in Executivul european, dupa ce Boris Johnson a refuzat sa propuna unul in noua Comisie a Ursulei von der Leyen.Premierul britanic nu va mai fi invitat la summit-urile europene, iar membrii Guvernului britanic nu vor mai asista la reuniuni ministeriale europene.In calitate de cetateni ai unei tari straine, britanicii nu vor mai putea ocupa posturi de functionari la Bruxelles. Multi dintre ei si-au luat insa dubla nationalitate, pentru a putea ramane.In schimb, Regatul Unit - al doilea contributor net la bugetul UE, dupa Germania - va continua sa-si plateasca darile pana la sfarsitul perioadei de tranzitie.Potrivit ONU, aproximativ 1,2 milioane de cetateni britanici traiesc intr-un stat membru UE, in principal in Spania, Irlanda, Franta, Germania si Italia.Potrivit Oficiului britanic de statistica, 2,9 milioane de cetateni ai celor 27 de state membre UE traiesc in Marea Britanie - reprezentand 4,6% din populatia tarii.In virtutea acordului retragerii, expatriatii instalati de o parte si de alta a Canalului Manecii pana la finalul perioadei de tranzitie isi vor pastra drepturile de a locui sau munci in tara gazda.Cetatenii europeni care locuiesc in Regatul Unit trebuie sa se inregistreze pentru a beneficia de aceste drepturi. Britanicii care traiesc in UE sunt vizati de proceduri diferite de la tara la tara.Libertatea circulatiei se va aplica pana la sfarsitul lui decembrie 2020. Detaliile drepturilor reciproce urmeaza sa fie negociate dupa Brexit.Regatul Unit a petrecut deja mult timp negociind termenii plecarii sale cu un grup de lucru ("task force") al CE, condus de Michel Barnier.Insa negocierile vor intra intr-o noua faza de sambata.Regatul Unit va ramane supus dreptului UE si Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pana la sfarsitul tranzitiei.Michel Barnier se afla in discutii cu statele membre in vederea definirii mandatului de negociere a viitoarei relatii, mai ales la nivel comercial.Spre deosebire de acordul dintre Regatul Unit si CE, ratificat de catre statele membre si PE, acordul comercial ar putea sa fie supus aprobarii unui numar de peste 30 de parlamente nationale si regionale.