Marea Britanie se va confrunta cu penurii de alimente, combustibil si medicamente in caz de Brexit fara acord

Ziarul scrie ca prognoza intocmita de Guvern prezinta cele mai probabile replici seismice ale unui Brexit fara acord, mai degraba decat scenariul cel mai rau posibil, relateaza Reuters.Documentele noteaza ca 85% dintre camioanele care folosesc principalele puncte de trecere ale Canalului Manecii "ar putea sa nu fie pregatite" pentru vamile franceze, ceea ce ar putea insemna aglomerarea porturilor timp de pana la trei luni, pana cand traficul se va ameliora.Guvernul estimeaza, de asemenea, ca o frontiera dura intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda va fi probabila, intrucat planurile actuale pentru evitarea controalelor extinse se vor dovedi a fi nesustenabile, precizeaza Times."Intocmit in aceasta luna de Guvernu sub numele de cod, dosarul permite o privire rara in planurile secrete ale Guvernului pentru a evita un colaps catastrofal in infrastructura tarii", scrie Times."Dosarul, clasificat 'oficial-sensibil' si necesitand autorizatie de acces, este remarcabil, pentru ca ofera cea mai comprehensiva evaluare a gradului de pregatire a Marii Britanii pentru un Brexit fara acord", noteaza publicatia.Marea Britanie se indreapta spre o criza constitutionala pe plan intern si o confruntare cu UE, in contextul in care premierul Boris Johnson s-a angajat sa iasa din blocul comunitar fara acord pe 31 octombrie, daca Bruxelles-ul nu va fi de acord sa renegocieze acordul de Brexit.Dupa ce timp de peste trei ani Brexit-ul a dominat afacerile UE, blocul comunitar a refuzat sa redeschida acordul de retragere, care include o politia de asigurare pentru Irlanda cu care predecesoarea lui Johnson, Theresa May, a fost de acord in noiembrie anul trecut.Prim-ministrul este presat de politicienii din intreg spectrul politic sa preintampine o iesire dezordonata, liderul Opozitiei, Jeremy Corbyn, jurand in aceasta saptamana ca va determina caderea Guvernului lui Johnson la inceputul lui septembrie, pentru a amana Brexit-ul.Totusi, este neclar daca parlamentarii au unitatea sau puterea de a folosi Parlamentul pentru a impiedica o iesire fara acord, care probabil va fi cea mai importanta decizie luata de Marea Britanie dupa Al Doilea Razboi Mondial, comenteaza Reuters.