Marea Britanie si-a inceput viata in afara UE: Cum a fost prima zi dupa Brexit

Ziare.

com

La Belfast, capitala provinciei britanice Irlanda de Nord, in prima linie din cauza frontierei sale terestre cu Irlanda, viata isi urmeaza cursul dupa ruptura istorica cu UE, care a pierdut pentru prima data un stat membru, dupa 47 de ani de mariaj tumultuos."Sunt doar multumita ca au ajuns la un acord, pentru ca drumul a fost lung si dificil. Sa incepem sa ne construim viitorul", a declarat vanzatoarea Linda Fodor, in varsta de 50 de ani, pentru France Presse.Si britanicii care traiesc in strainatate simt ruptura de UE. "Astazi nu mai sunt egala cu vecinii mei francezi?", intreaba Erica Lane, care locuieste de 20 de ani in departamentul Dordogne. Inainte "eram cu totii la fel, iar acum ma simt putin ca o straina", a spus ea.Chiar daca Brexit-ul a fost un moment istoric, el nu va aduce mari schimbari concrete imediat, cu exceptia faptului ca Regatul Unit nu mai este reprezentat in institutiile europene, ale caror reguli va continua totusi sa le respecte pana la incheierea perioadei de tranzitie, pe 31 decembrie 2020.Semn discret al acestei schimbari, o noua placa marcheaza schimbarea numelui Reprezentantei Marii Britanii la UE de la Bruxelles, denumire rezervata tarilor membre, rebotezata Misiunea britanica pentru UE.Primul ambasador al UE in Regatul Unit, portughezul Joao Vale de Almeida, si-a inceput sambata mandatul, declarandu-se pe Twitter "nerabdator (...) sa puna bazele unei relatii solide" intre Londra si UE.Chiar daca viitorul este inca plin de incertitudini pentru britanici, prim-ministrul Boris Johnson, mare sustinator al Brexit-ului, vede in el o noua era pentru tara sa. "In aceasta noapte, am iesit din UE - un moment de cotitura extraordinar in viata acestei tari. Sa ne unim acum si sa profitam de toate oportunitatile pe care le va aduce Brexit-ul", a postat el pe Twitter.In fata Parlamentului britanic, la Londra, oamenii s-au imbratisat si au cantat "God Save the Queen" pentru a celebra independenta regasita, la trei ani si jumatate dupa ce 52% dintre britanici au votat in favoarea Brexit-ului.In pofida apelurilor la reconciliere ale liderului conservator, divortul nu pune capat antagonismelor dintr-o tara care a fost mereu divizata in privinta apartenentei sale europene, chiar inainte de aderarea sa, in 1973.Agitand drapeluri scotiene cu stelele Uniunii Europene, militantii pro-UE s-au adunat sambata la Edinburgh, cu visul de a reveni din nou intr-o zi in UE cu o Scotie independenta."Este o zi trista pentru Scotia sa fie trasa in acest fel in afara UE" dupa ce regiunea a votat in 2016 in proportie de 62% pentru ramanerea in blocul comunitar, a declarat David Eakins, care a participat la manifestatie si care considera ca este "absolut socant sa fim scosi asa impotriva convingerilor noastre".Noul capitol al istoriei britanice se va scrie in special cu prilejul negocierilor care se anunta complexe privind viitoarea relatie cu cei 27 in materie comerciala, de securitate sau de pescuit.Sa se intoarca spre SUA care ii intinde mana? Un nou concurent care nu se mai supune niciunei reguli la portile UE? Sau dimpotriva o apropiere puternica cu europenii, care raman parteneri de neocolit? Luni, Boris Johnson urmeaza sa-si prezinte viziunea intr-un discurs, in timp ce negociatorul sef european Michel Barnier isi va detalia prioritatile pentru noua faza de discutii.Apropiat de guvernul conservator, cotidianul The Telegraph afirma ca Londra este gata sa impuna controale vamale pentru produsele europene pentru a nu se alinia la regulile comunitare si a-si pastra astfel toata libertatea.The Sunday Telegraph, ziar eurosceptic, scrie ca Boris Johnson s-a aratat "furios in privat" din cauza presupuselor tentative ale UE de "a impiedica un acord de liber-schimb global".Diplomatii britanici au ordinul de a rupe imediat legaturile cu fostii lor colegi europeni, de exemplu incetand sa mai stea alaturi de ei la summiturile internationale, scrie Sunday Times, dezvaluind o nota de serviciu a ministrului britanic de externe, Dominic Raab."Nu putem lasa o concurenta nefasta sa inceapa intre noi", a avertizat presedintele francez Emmanuel Macron, intr-o scrisoare catre britanici publicata in The Times. El va efectua o vizita la Londra in luna iunie.Inainte de eventuale schimbari de taxe, Tricia Morgan si partenerul sau au venit de la Yeovil, din vestul Angliei, pentru a se aproviziona cu alcool mai putin scump din portul Calais. "Din cauza Brexit-ului, ne-am spus ca este bine sa venim cat mai curand. Vom reveni foarte probabil in decembrie pentru a reface stocurile", a explicat ea pentru France Presse.Londra doreste un acord incheiat in timp record, inainte de sfarsitul anului, si exclude orice prelungire a tranzitiei dincolo de 2020. Un calendar considerat foarte strans la Bruxelles."Nu vom semna pe 31 decembrie, la ora 23.00, un acord prost sub pretextul ca trebuie sa semnam unul", a comentat Amelie de Montchalin, secretar de stat francez pentru afaceri europene, pe postul de radio France Info, declarandu-se deschisa la o prelungire a perioadei de tranzitie, daca va fi necesar.Intre timp, 15 tari din Europa de sud, centrala si de est, printre care Spania si Polonia, au afirmat sambata, in Portugalia, nevoia de a incheia rapid un acord privind viitorul buget european, dupa oficializarea Brexit-ului.Acest summit al "Prietenilor coeziunii" a avut loc cu trei saptamani inainte de un summit exceptional convocat de presedintele Consiliului European Charles Michel pentru a incerca sa obtina un acord asupra bugetului UE pentru perioada 2021-2027.