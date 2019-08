Marea Britanie si batalia care va defini o natiune. Partidul Conservator nu va mai fi la fel

Ziare.

Fostul ministru britanic Philip Hammond a avertizat recent ca guvernul lui Johnson se indreapta catre un Brexit fara acord, caruia i se va opune insa parlamentul britanic, trezind scena politica britanica din apatia care a cuprins-o in ultima vreme, care a facut ca politica actualului guvern privind Brexitul "sa para mai inevitabila decat este de fapt", scrie Kettle.Insa faptele sunt fapte, dupa cum arata, cu intarziere, Hammond, care are in sprijinul afirmatiilor sale cinci mari argumente:- impactul negativ al unui Brexit fara acord asupra economiei va fi imediat si de durata;- lipsa unei intelegeri risca sa grabeasca destramarea Marii Britanii;- alegatorilor nu li s-a spus de un Brexit fara acord in 2016 si nu au votat pentru el; - cererea lui Johnson de a abandona plasa de siguranta irlandeza este o tactica de a grabi un rezultat "fara acord";- un parlament suveran poate, ar trebui sa o faca si va opri un astfel de rezultat.Este o incercare de a revitaliza posibilitatea unei retrageri negociate, asa cum isi doresc in jur de doua treimi din parlamentarii conservatori din Camera Comunelor si asa cum sustine Johnson insusi ca isi doreste."Va incepe Johnson sa discute cu UE, sacrificandu-si astfel o parte din capitalul sau politic si punandu-si in pericol pozitia in cadrul pardidului sau? Sau va ignora negocierile, maximizand astfel numarul parlamentarilor consevatori care vor vota impotriva lui?", se intreaba Kettle.Cel mai probabil va fi a doua varianta, este de parere jurnalistul, iar aceasta va fi batalia in masura sa defineasca o natiune, pentru care Hammond tocmai a ridicat standardele."In Marea Britanie are loc acum cu o confruntare cu mize inalte, la fel de importanta ca oricare alta in istoria sa politica, intre guvern si parlament fata de un Brexit fara acord", noteaza Kettle.Chiar daca numarul parlamentarilor conservatori care vor vota impotriva guvernului va fi probabil mai mic de 40, partidul poate ajunge intr-o situatie similara cu cea cunoscuta dupa prabusirea lui Neville Chamberlain in 1940, crede acesta.Daca parlamentul voteaza impotriva guvernului lui Johnson, acesta va juca, in alegerile ce vor urma, cartea "popor versus parlament". Daca va obtine Brexitul pe care si-l doreste, va lupta ca omul care i-a dat poporului ce a votat in 2016.Indiferent de context, provocarile pentru Partidul Conservator sunt imense, apreciaza Kettle, fiind in joc reputatia sa de "cea mai de succes forta electorala din istoria tarii".C.S.