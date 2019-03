Marea Britanie va amana Brexit-ul daca acordul lui May va fi respins de Parlament

Ziare.

Daca acordul nu va fi aprobat, parlamentarii vor trebui sa se decida daca doresc amanarea Brexit-ului sau iesirea din UE fara niciun acord, scrie Reuters."Guvernului ii este clara pozitia Parlamentului din acest punct de vedere. Parlamentul va vota impotriva iesirii din UE fara un acord. Sunt foarte increzator privind acest aspect", a declarat Hammond pentru postul de radio BBC.Marea Britanie ar trebui sa plece din Uniunea Europeana pe 29 martie. Daca parlamentarii vor respinge acordul Brexit-ului si vor decide ca nu doresc o iesire din blocul european fara un acord, nu va exista destul timp pentru a se ajunge la un nou acord.Hammond si-a avertizat colegii eurosceptici ca, daca nu vor sustine acordul Guvernului, exista riscul unei relatii economice mai apropiate cu UE."Vom fi apoi intr-un teritoriu necunoscut si va trebui ajuns la un consens in Camera Comunelor, iar acest lucru inseamna ca vor trebui facute compromisuri. Colegii mei pot evita acest lucru prin a vota in favoarea acordului", a afirmat Hammond.Parlamentarii au votat pe 15 ianuarie - 432 la 202 - impotriva acordului la care ajunsese premierul Theresa May cu UE in mare parte din cauza plasei de siguranta prevazuta in document. Ea are ca scop evitarea unei granite stricte intre Irlanda (UE) si Irlanda de Nord (Marea Britanie) si prevede ca Marea Britanie va ramane practic in uniunea vamala a UE pe o perioada nedeterminata.Discutiile dintre britanici si UE nu au adus progrese semnificative privind o posibila modificare a acordului si nu se intrevede o solutie in viitorul apropiat, au declarat oficialii UE miercuri.Marea Britanie doreste asigurari ca plasa de siguranta nu va fi implementata pe termen nedefinit."Intotdeauna am declarat ca iesirea din UE fara un acord ar fi un deznodamant de nedorit pentru Marea Britanie", a afirmat Hammond dupa ce a fost intrebat daca ar parasi guvernul lui May intr-un asemenea scenariu.