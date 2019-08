Marea Britanie vrea sa blocheze libera circulatie a cetatenilor UE chiar din prima zi dupa Brexit

Ziare.

Asta in ciuda avertismentelor legate de haosul care se va crea in acest caz.Secretarul de stat britanic Priti Patel face presiuni pentru a fi impuse restrictii la frontierele UK chiar din 31 octombrie, cand premierul Boris Johnson a anuntat ca UK va iesi din Uniunea Europeana chiar daca nu va obtine un nou acord de retragere. The Independent noteaza ca masura va fi luata chiar daca nu exista un plan B in acest sens. Pana acum, ministrii au incercat sa amane aceasta problema a liberei circulatii pana la gasirea unei solutii concrete, insa proiectul de lege a ramas blocat in Camera Comunelor.Liberal-democrati au condamnat accelerarea masurii si o catalogheaza drept "brutala". Totodata, ei sustin ca Patel este "complet rupta de realitate".O organizatie care reprezinta peste 3 milioane de cetateni UE care locuiesc in UK a precizat ca o astfel de masura "deschide usa pentru discriminare".Decizia lui Patel vine in contextul in care Guvernul refuza sa mearga inainte cu proiectul de lege care ar pune capat liberei circulatii treptat, de frica unei "ambuscade" in Camera Comunelor.In schimb, secretarul de stat considera ca poate actiona printr-o legislatie secundara, intr-un mod care ar ocoli parlamentarii tuturor partidelor care s-ar opune.Purtatorul de cuvant al liberal-democratilor, Ed Davey, critica masura."Ce ar insemna asta pentru cetatenii UE care si-au facut casa in UK, dar au calatorit in afara tarii si se intorc? Guvernul sugereaza ca o asistenta NHS, care este cetatean al UE, nu are voie sa se intoarca in tara daca se intampla sa fi fost in vacanta cand intra masura in vigoare? Este absurd", a apreciat Davey.El a contestat, de asemenea, posibilitatea ca Priti Patel sa ocoleasca Parlamentul: "Orice astfel de incercare este scandaloasa"."Nu exista niciun sistem pregatit, nimic nu este gata. Este doar un gest politic, dar care va avea un impact real asupra vietii oamenilor. Deschide usa pentru discriminare.Cum vor face ei diferenta intre oamenii care sunt deja stabiliti aici (in UK - n.red.) si cei care o sa ajunga dupa? (31 octombrie - n.red.) ", a intrebat la randul sau Nicolas Hatton, presedintele "the3million", organizatia mentionata anterior.Sursa citata mai noteaza ca acest plan poate fi privit ca un efort de a forta UE sa redeschida negocierile privind Brexit-ul.