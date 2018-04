May pierde o batalie importanta in Parlament cu privire la Brexit

Vom parasi Uniunea vamala

Acest amendament, sustinut de membri ai majoritatii, opozitiei laburiste si centrului, a fost adoptat miercuri seara in Camera superioara a Parlamentului cu 348 de voturi la 225, relateaza AFP.Concret, amendamentul inscrie in proiectul de lege, in contextul in care Guvernul conservator s-a angajat sa o paraseasca, la fel ca piata unica, pentru a putea sa controleze imigratia si sa poarte liber negocieri comerciale cu restul lumii.Insa un divort in aceste conditii provoaca ingrijorare cu privire la eventuale consecinte asupra economiei si asupra pacii in Irlanda de Nord, in cazul restabilirii unei frontiere cu Irlanda vecina.Majoritar favorabili UE, lorzii nu intentioneaza sa lase examinarea proiectului de lege sa treaca fara sa-si lase amprenta asupra lui, asa cum atesta votul de miercuri."Este un moment extrem de important. Camera Lorzilor s-a unit pentru a arata Guvernului ca ramanerea in uniunea vamala este cheia prosperitatii viitoare a Regatului Unit", a reactionat liderul Partidului Social-Democrat (centru, sustinator al ramaneii in UE) in Camera superioara, Richard Newby.Acest vot ilustreaza inca o data disensiunile care continua sa existe in interiorul Partidului Conservator pe tema Brexit, unul dintre cei patru semnatari ai amendamentului fiind Chris Patten, fostul presedinte al formatiunii.Altii le-au adresat lorzilor un avertisment, precum conservatorul Michael Forsyth, in opinia caruia vointa Camerei superioare de a remodela textul risca "sa ridice opinia publica impotriva pairilor (lorzilor) "."Suntem dezamagiti", a reactionat Ministerul Brexit-ului intr-un comunicat, subliniind ca pozitia Guvernului ramane "foarte clara": "Vom parasi uniunea vamala si vom stabili un nou si ambitios acord vamal cu UE, legand totodata noi relatii comerciale cu partenerii nostri din intreaga lume".In afara de acest subiect spinos, lorzii ar urma sa conteste utilizarea de catre Guvern a "puterilor lui Henry al VIII-lea", o dispozitie care permite modificarea unei legi, exonerandu-se de controlul deplin al Parlamentului.Camera superioara a Parlamentului ar putea de asemenea sa fie tentata sa schimbe ora Brexit-ului, stabilita pe 29 martie 2019, la ora Londrei 23:00, adica miezul noptii la Bruxelles.Textul se va intoarce dupa aceea la deputati, care l-au adoptat in ianuarie.Acest proiect de lege guvernamental cu privire la retragerea din UE urmeaza sa permita Marii Britanii sa continue sa functioneze normal atunci cand va taia cordonul cu blocul european. El pune capat suprematiei dreptului european asupra dreptului national britanic si organizeaza transpunerea reglementarilor europene.Calendarul legislativ va atinge punctul culminant catre sfarsitul anului, cand Parlamentul se va pronunta asupra acordului cu privire la iesirea din UE negociat cu Bruxellesul.