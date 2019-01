"Merkel vrea un Brexit ordonat"

Ziare.

Respingerea acordului cu Uniunea Europeana de catre parlamentarii de la Londra a aruncat intreg procesul in haos, cu perspective care variaza de la un Brexit abrupt, de tip "no-deal", pana la ramanerea in blocul european."Voi lucra pana in ultima zi pentru a gasi solutia unui acord pentru iesirea Marii Britanii, si voi lucra pentru ca relatiile dintre noi sa ramana cele mai bune cu putinta" a mai spus Merkel, citatat de Reuters, la un eveniment al partidului sau conservator, ce avut loc in nordul tarii, in orasul Rostock.Merkel a subliniat ca Germania respecta deciza britanicilor de a pleca, insa a adaugat ca: "Avem responsabilitatea de a obtine acel divort care sa nu-i faca pe oameni peste 50 de ani sa se uite inapoi si sa se intrebe cum de am esuat sa gasim un compromis?"