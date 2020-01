Mica Britanie aluneca in insignifianta

Imperiul contraataca

In vino veritas?

In urma cu trei ani si jumatate, in dimineata de 23 iunie 2016, m-am autofortat sa ignor pentru o zi rutina matinala de a citi toate stirile neimportante cu care suntem invadati la inceputul oricarei zile si am plecat spre birou intr-o ignoranta fericita, fara sa stiu pe moment ce se intamplase.Pregatisem doua texte de opinie pentru ziua respectiva. Unul pentru scenariul foarte improbabil al unui vot in favoarea parasirii UE de catre Marea Britanie, celalalt pentru cazul in care, asa cum credeam, britanicii vor vota sa ramana in blocul comunitar.Nu folosesc de regula prea usor astfel de termeni, dar in acea zi am fost literalmente in stare de soc dupa ce am intrat in redactie. Colegii mei germani mi-au spus mai tarziu ca aratam de parca as fi vazut o fantoma.In ultimii doi ani, fantoma Brexit a capatat insa o forma fizica. Chiar si asa, am ramas mereu, in naivitatea mea, legat de speranta ca, intr-un final, tara mea isi va reveni in fire si va renunta la decizia de a pleca din Uniunea Europeana.In timp ce prietenii si colegii mei au facut cereri de primire a cetateniei germane, eu am amanat acest gest pana in ultima clipa.Desi accept complet rezultatul unui vot democratic, inca refuz sa ma impac cu procesul care ne-a adus aici: un complot bazat pe reprezentari false, minciuni si dezinformare. Multi dintre cei care au acceptat sa fie pacaliti de lideri egoisti precum arhitectul Brexit David Cameron si actualul premier Boris Johnson sunt adepti ai unui Regat Unit blocat in trecut.Ideea ca o natiune care odinioara era un imperiu format din colonii pe care le-a asuprit ar avea nevoie acum sa se elibereze de catusele UE este ridicola.Acele reguli si reglementari atat de dispretuite de guvernanti britanici fosti sau actuali au fost create si cu contributia Marii Britanii. Iar atunci cand nu le-a agreat, Londra a optat, pur si simplu, sa nu le aplice.UE este departe de a fi o constructie perfecta. Dar sa crezi ca UK va obtine conditii mai bune singura in raport cu UE si alti competitori mondiali este o iluzie.Pana acum, Regatul Unit a semnat doar asa-numite acorduri de continuitate cu state ca Lichtenstein, Insulele Feroe, Georgia si Liban, ca sa enumeram cateva.Fara sa fiu nerespectuos, dar acestea nu sunt tocmai mari puteri economice. Nu este nevoie insa sa ne panicam deja.Secretarul britanic al Comertului Liam Fox, cel care a venit cu celebra afirmatie "acordul comercial cu UE ar trebui sa fie unul din cele mai usor de realizat din istoria omenirii", insista ca ar fi pregatit cam 40 de acorduri ce ar urma sa fie semnate la o "secunda" dupa Brexit cu urmatoarele tari...aaa, stati putin sa caut lista...Cat de atractiva poate sa fie pentru investitori o tara care pierde la greu industrii si servicii cheie in urma Brexit?Nu este stiinta avansata sa intelegem de ce marii producatori auto internationali inchid fabricile britanice si se relocheaza in Europa continentala sau de ce marii operatori financiari se muta la Paris si Amsterdam.Sa nu mai pomenim acelcare se va petrece cand cetatenii comunitari care lucrau in domenii ca stiinta si educatia isi vor face bagajele si vor parasi insula britanica.Dar nu va temeti, sperante mai exista. Unul din adeptii guvernamentali ai Brexit, un om care traieste intr-un univers paralel, este secretarul de Brexit Steve Barclay. Acesta a afirmat recent ca 99% din vinul consumat in Marea Britanie este importat. Acest "sector vital" ar urma sa prospere, in opinia sa, odata cu parasirea UE de catre Regatul Unit. Chiar asa a spus, nu am inventat eu cuvinteIe sale.Doua lucruri: s-a gandit vreodata dumnealui de ce tot acel vin este importat? Si de cand este productia britanica de vin un "sector vital"?Hai sa ducem ignoranta un pas mai departe. Si, din nou, sunt lucruri neinventate de noi: parlamentarul pro-Brexit June Mummery a avut recent o revelatie. A scris pe Twitter ca, de indata ce Marea Britanie va pleca din UE, tara nu va mai fi reprezentata in forurile de la Bruxelles care se ocupa de politica piscicola. Daca ironia nu ar fi murit demult, asta ar baga-o in groapa (Ar putea verifica daca Johnson mai are in frigider niste heringi afumati de rezerva).Brexit va lasa Regatul stricat si mai putin unit ca oricand. Geografic, a fost mereu desprins de Europa continentala. Distanta aceasta va deveni acum si mai palpabila politic, economic si social.Poate ca nu voi mai fi pe aici ca sa vad cu ochii mei (ceea ce, intr-un fel, poate e de bine), dar prezic ca, in urmatorii 20 de ani, UK se va intoarce cu coada intre picioare la UE si va cere sa fie reprimita, insa in conditii mult mai nefavorabile decat cele de care s-a bucurat pentru atata vreme.