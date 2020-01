Miercuri se da votul final pe Brexit, in Parlamentul European

Ziare.

com

Deputatii urmeaza sa aprobe acordul de eetragere, printr-un vot programat miercuri, la ora 18:00 (19:00 in Romania), conform unui comunicat de presa remis"In cadrul sesiunii plenare din Bruxelles, Parlamentul va vota Acordul privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice.Ursula von der Leyen, Presedinta Comisiei Europene, Charles Michel, presedintele Consiliului European, Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei Europene, si Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, sunt asteptati sa participe la dezbaterea cu liderii grupurilor politice, care va avea loc inaintea votului si va incepe in jurul orei 16:15 (17:15 in Romania)", potrivit sursei citate.Pentru a intra in vigoare, acordul trebuie aprobat de PE cu majoritate simpla, inainte de a fi supus unui vot final (cu majoritate calificata) in Consiliu.Sursa citata mai precizeaza ca presedintele David Sassoli va face o declaratie in plen, urmand ca deputatii britanici si liderii de grupuri politice sa fie invitati pentru marcarea acestui moment, in cadrul unei scurte ceremonii in zona Yehudi Menuhin, in jurul orei 18:15 (19:15 in Romania).