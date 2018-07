Ministrul Brexit-ului si secretarul de stat insarcinat cu acesta au demisionat

Ziare.

Aceasta demisie a fost urmata de cea a secretarului de stat insarcinat cu Brexit-ul, Steve Baker, potrivit presei britanice, relateaza AFP.Davis, un eurosceptic numit in urma cu doi ani la conducerea unui minister infiintat la o zi dupa votul britanicilor in favoarea parasirii Uniunii Europene (UE), a amenintat in mai multe randuri, in ultimele luni, ca va demisiona, din cauza unor dezacorduri cu May, potrivit presei britanice.Deputatul conservator Peter Bone a apreciat ca "a facut bine", considerand ca propunerile lui May erau Brexit "doar cu numele" si ca "nu sunt acceptabile".Aceste propuneri, pe care May urmeaza sa le prezinte luni deputatilor britanici, inainte sa le arate la Bruxelles, prevad infiintarea unei zone de liber-schimb si un nou model vamal cu Cei 27, in vederea mentinerii unui comert "fara frictiune" cu continentul.Davis, in varsta de 69 de ani, este un veteran al politicii britanice.Secretar de stat insarcinat cu Afaceri Europene din 1994 in 1997, el a candidat in 2005 la conducerea Partidului Conservator, insa a fost infrant la acea vreme de David Cameron.El este deputat din Haltemprice and Howden, o circumscriptie in nord-estul Angliei.