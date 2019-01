Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Theresa May a fost respinsa

How did your MP vote on the #NoConfidenceMotion this evening?

Find out using the CommonsVotes tool: https://t.co/tCc7ocaeyR #ConfidenceVote - UK House of Commons (@HouseofCommons) January 16, 2019

Executivul ramane astfel in functie si va trebui sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului in procedura Brexit, dupa ce acordul negociat cu UE de Theresa May a fost respins marti seara.Pentru demiterea Guvernului Theresa May s-au pronuntat 306 deputati britanici, iar impotriva 325.Imediat dupa aflarea rezultatului, Theresa May a anuntat ca va demara, chiar din aceasta seara, o serie de intalniri cu liderii Parlamentului si ai partidelor de opozitie pe tema Brexit."Sunt multumita ca motiunea a fost respinsa. Guvernul meu va continua sa sporeasca prosperitatea, sa ne garanteze securitatea. Si da, vom continua, de asemenea, sa lucram pentru a respecta promisiunea solemna pe care am facut-o poporului acestei tari, de a respecta rezultatul referendumului si sa parasim Uniunea Europeana.Am propus o serie de intalniri in urmatoarele zile si as vrea sa invit liderii partidelor parlamentare sa participe la discutii individual. As vrea ca aceste intalniri sa inceapa chiar in aceasta seara", a declarat May.Liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, a spus insa ca nu va participa la nicio discutie cu Theresa May, pana cand aceasta nu va da asigurari ca Marea Britanie nu va iesi din Uniunea Europeana fara acord."Inainte de a exista discutii despre calea de urmat, guvernul trebuie sa inlature in mod clar suspiciunile unui Brexit fara acord. Premierul trebuie sa confirme ca guvernul nu va accepta ca Marea Britanie sa iasa din UE fara acord", a declarat Corbyn.Amintim ca Parlamentul britanic a respins, marti, acordul negociat cu UE de Theresa May pentru Brexit . A fost o infrangere usturatoare pentru premierul britanic, cu doar 202 voturi pentru si 432 impotriva, fiind cel mai categoric vot impotriva unui guvern din istoria recenta a Marii Britanii.Premierul Theresa May a amanat votul la inceputul lunii decembrie, anticipand un esec, in speranta ca o luna ii va da timp sa negocieze si cu liderii UE, dar si cu cei britanici. Niciuna dintre aceste tentative nu a avut rezultate.Cel mai negru scenariu este acela al unui Brexit fara acord, care ar crea haos in Marea Britanie, unda de soc fiind de asteptat sa loveasca intreaga lume, in special Europa.