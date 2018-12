Nigel Farage pleaca din Ukip

Ziare.

com

Farage, un aprig sustinator al unui Brexit fara concesii, a anuntat marti ca paraseste partidul pe care l-a cofondat si condus pana in 2016, apreciind ca acesta nu poate sa conduca Regatul Unit catre iesirea din Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP."Cu inima grea, parasesc Ukip. Acesta nu este partidul Brexitului de care natiunea noastra are asa de mare nevoie", a scris Farage in ziarul Daily Telegraph.