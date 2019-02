Nota de plata pentru Brexit: Iata ce pagube a produs doar pana acum

Ziare.

Prim-ministrul britanic, Theresa May, ar dori sa renegocieze cele mai controversate parti ale acordului de separare de Uniunea Europeana, dupa ce a acesta fost respins de Parlament. Oficialii de la Bruxelles au avertizat deja ca nu vor lua in considerare solicitarea. Intre timp, amenintarea haosului economic planeaza peste Marea Britanie., pe masura ce marile companii financiare s-au mutat in Europa, pentru a-si proteja afacerile.. Capitalul a trebuit mutat pentru a obtine aprobarea UE in privinta furnizarii de servicii in blocul comunitar.Desi din Londra au plecat mai putini bancheri decat indicau primele estimari, miscari au loc.de la votul de plecare din UE, din iunie 2016. Exportatorii ar fi putut beneficia de acest fapt, insa costurile tot mai mari ale bunurilor si serviciilor importate au dus la cresterea inflatiei. Efectul este o scadere a puterii de cumparare pentru consumatori, ceea ce face viata si mai dificila pentru comerciantii cu amanuntul din tara.din cauza incertitudinilor legate de forma pe care o va lua Brexit. Banca Angliei a prognozat o crestere zero a investitiilor pentru anul 2018. Oficialii au avertizat, de asemenea, ca este posibil ca terenul pierdut sa nu mai poata fi recastigat. Un studiu UBS din septembrie 2017 a sugerat ca referendumul a costat deja Marea Britanie mai mult de 2% de crestere economica. Daunele ar putea fi de lunga durata, iar economia nu isi va reveni la ritmul de crestere de dinainte de referendum pana dupa 2020, potrivit previziunilor compilate de Bloomberg., dupa ce 22 de ani a stat la Londra, a afectat industria farmaceutica din Marea Britanie. Companiile de medicamente au cheltuit pentru a-si extinde facilitatile de testare in UE si pentru a-si proteja capacitatea de a comercializa pe tot cuprinsul blocului. Sumele respective, argumenteaza industria, ar fi putut fi cheltute pentru dezvoltarea de noi tratamente. Agentia, care supravegheaza medicamentele pentru aproximativ 500 de milioane de persoane, a incetat de asemenea sa colaboreze cu autoritatea farmaceutica din Regatul Unit, pentru ca nu stia cum va evolua relatia dupa Brexit., potrivit Oficiului National pentru Statistica, situatie care a afectat industria ospitalitatii, agricultura, constructiile si Serviciul National de Sanatate. Toate acestea se confrunta cu o lipsa a fortei de munca si se bazeaza, in mod traditional, pe lucratorii din UE.In privinta universitatilor,, dar si asupra schimburilor interculturale si a programelor de studiu. Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh a pus pe seama Brexit reducerea locurilor de munca din 2017, in timp ce Universitatea din Manchester a mentionat, de asemenea, necesitatea de a reduce costurile pe fondul retragerii Regatului Unit din UE., pentru ca o sumedenie de astfel de companii internationale si-au mutat deja licentele de emisie din Marea Britanie, fara a mai astepta rezolvarea impasului Brexit. Discovery Inc. si NBC Universal se numara printre acestea. Discovery transfera personal si licente in Amsterdam, iar NBC Universal se indreapta spre Germania. Chiar si venerabilul BBC afla in discutii cu autoritatile de reglementare din Irlanda si Olanda pentru transferul unor licente in UE ale canalelor sale comerciale.Un indice al preturilor intocmit de Royal Institution of Chartered Surveyors a scazut la cel mai slab nivel din ultimii sase ani, la sfarsitul anului 2018. Cea mai amre reducere a tranzactiilor imobiliare s-a inregistrat in Londra, unde numarul vanzarilor a fost, la finele anului trecut, la minimul istoric de cand se aduna datele, din 1994.In cele din urma,Grupurile japoneze Sony Corp si Panasonic Corp, asiguratorul Chubb Ltd. si compania de transfer de bani TransferWise se numara printre companiile care si-au mutat sediul in UE sau au infiintat noi filiale.