Noul ministru de Externe al UK a facut campanie impotriva Brexit

Premierul Theresa May l-a numit, luni, ca succesor al lui Boris Johnson, la cateva ore dupa demisia acestuia. Hunt, care este si deputat din partea Partidului Conservator, a fost ministrul Sanatatii din 2012, relateaza Reuters.Matt Hancock, ministrul Culturii, a fost ales sa fie succesorul lui Hunt in functa de ministru al Sanatatii, in timp ce Jeremy Wright, procuror general, a devenit noul ministru al Culturii.Hunt este considerat apropiat de Theresa May siIn octombrie anul trecut, el a declarat insa postului de radio LBC ca si-a schimbat parerea, in parte din cauza comportamentului UE la negocieri, pe care l-a apreciat drept "arogant".Johnson, unul din cei mai vocali sustinatori ai Brexit-ului, a avertizat luni, dupa demisie, ca Regatul Unit ar putea ajunge un fel de colonie a Uniunii Europene, din cauza ca Guvernul de la Londra si-a anuntat preferinta pentru o relatie comerciala stransa cu blocul comunitar."Brexit-ul ar trebui sa fie despre oportunitate si speranta. Ar trebui sa fie o sansa de a face lucrurile diferit, de a fi mai dinamici si de a maximiza avantajele particulare ale Marii Britanii intr-o economie mondiala deschisa si vizionara", a spus fostul sef al diplomatiei britanice.Boris Johnson a demisionat la numai o zi dupa David Davis, ministrul pentru Brexit . Obligata la remanieri, Theresa May se confrunta cu o criza guvernamentala dupa decizia privind legaturile economice cu UE dupa retragerea Regatului Unit.