Numaratoare inversa pana la iesirea Marii Britanii din UE: Evenimentele care vor decide Brexit-ul

- Premierul britanic, Boris Johnson, se intalneste cu omologul sau irlandez Leo Varadkar, in nord-vestul Angliei, o ultima sansa pentru a inlatura cel mai mare obstacol din calea acordului pentru Brexit: viitoarele aranjamente pentru frontiera dintre Irlanda, membra a UE, si provincia britanica Irlanda de Nord, relateaza Reuters.- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron se intalnesc la Palatul Elysee pentru a pregati urmatoarele summit-uri la care Brexit-ul va fi subiectul principal. Daca UE va face o concesie care sa deblocheze impasul, ar avea nevoie de sustinerea celor mai influenti doi membri ai sai.- Parlamentul britanic isi reia sesiunea, creand conditiile pentru noi incercari din partea parlamentarilor de a amana termenul de retragere din UE, in pofida promisiunii premierului Boris Johnson ca Regatul Unit va iesi din Uniune pe 31 octombrie cu sau fara acord. Agenda legislativa a lui Johnson va fi stabilita de discursul traditional al reginei.- Franta si Germania sustin summit-ul lor anual, o oportunitate pentru ministrii ambelor tari sa discute o serie de probleme binalterale, iar Brexit-ul va fi mai mult ca sigur un subiect important al discutiilor.- Liderii UE se reunesc la Bruxelles pentru summit-ul Consiliului European. Daca acordul pentru Brexit nu va fi stabilit pana atunci, potrivit oficialilor UE va fi improbabil sa fie convenit in timpul reuniunii. Agenda summit-ului mai include viitorul buget pe termen lung al blocului, din 2021, relatia dificila cu Turcia, perspectivele de aderare la UE ale Albaniei si Macedoniei de Nord, precum si politicile ambitioase referitoare la clima.- Daca blocajul nu va fi inlaturat pana la acest moment, o lege adoptata recent de Parlamentul britanic prevede ca Londra sa solicite UE amanarea termenului de iesire din UE pana la 31 ianuarie, perioada in care ar putea fi organizate alegeri natioanale pentru a depasi blocajul Brexit.Parlamentul britanic va organiza o sedinta extraordinara sambata, 19 octombrie, pentru a decide ce va fi de facut. Ultima oara cand Parlamentul s-a reunit intr-o sambata a fost in 1982, dupa ce Argentina a invadat insulele Falkland, din Atlanticul de Sud. Oponentii Brexit-ului vor marsalui in centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum.- Diplomati si oficiali ai UE se asteapta la organizarea unui summit extraordinar al liderilor UE, inainte de 31 octombrie. Daca nu va avea loc o amanare a termenului limita si nici un acord de separare, liderii vor folosi un astfel de summit pentru a face pregatirile finale pentru o separare dificila, fara acord.- Daca termenul limita pentru Brexit nu va fi prelungit, Marea Britanie va inceta sa mai fie membra a UE de la ora 23:00, ora Londrei.