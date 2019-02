Opozitia britanica cere oficial un nou referendum, dupa inca un esec in negocierile privind acordul de Brexit

Ziare.

"Suntem dezamagiti ca Guvernul a respins proiectul alternativ Brexit propus de Partidul Laburist", a declarat Keir Starmer, purtatorul de cuvant al formatiunii de centru-stanga."De aceea, Partidul Laburist va prezenta sau va sustine un amendament in favoarea unui nou vot public pentru a impiedica planul conservator de iesire din UE care va avea efecte negative", a precizat Keir Starmer, citat de agentia de presa Reuters."Vom sustine organizarea unui vot public pentru a bloca planul conservator de iesire din UE, care ar avea efecte negative, sau iesirea dezastruoasa fara acord. De asemenea, vom continua sa insistam pentru alte optiuni disponibile, inclusiv pentru o relatie economica stransa axata pe planul nostru alternativ credibil, sau pentru alegeri anticipate", a declarat jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, citat de Sky News.Camera Comunelor a respins, miercuri seara, planul Partidului Laburist privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, astfel ca formatiunea de opozitie va cere organizarea unui nou referendum Brexit.Amendamentele elaborate de Partidul Laburist (centru-stanga, opozitie) au primit 323 de voturi impotriva si 240 pentru.Proiectul de lege prevedea negocierea unui acord permanent pentru mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala comunitara dupa Brexit, colaborarea stransa cu piata unica UE si garantii privind drepturi.Partidul Laburist a anuntat luni ca va cere convocarea unui nou referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana in cazul in care Camera Comunelor va respinge propunerile formatiunii privind producerea Brexit. Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, s-a declarat favorabil convocarii unui referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la UE sau pe tema Acordului Brexit daca deputatii britanici nu vor introduce in planul de iesire din Uniunea Europeana propunerile formulate de formatiunea de opozitie.Premierul Marii Britanii, Theresa May, va propune amanarea scurt timp a iesirii tarii din Uniunea Europeana in cazul in care Camera Comunelor nu va opta pentru aprobarea Acordului sau pentru producerea Brexit fara acord.Theresa May a declarat marti in Camera Comunelor ca a inregistrat "progrese bune" in discutiile cu liderii UE din statiunea egipteana Sharm el-Sheikh. "Stiu ca unii membri ai Camerei Comunelor sunt preocupati ca timpul se scurge, ca exista o stare de incertitudine pentru companii", a afirmat Theresa May.Premierul a precizat ca va propune un nou vot parlamentar pe tema Acordului Brexit pana pe 12 martie. Daca textul va fi respins din nou, pe 13 martie va adresa Camerei Comunelor intrebarea daca prefera iesirea Marii Britanii din UE fara niciun acord. Uniunea Europeana ar avea disponibilitatea de a aproba o amanare scurta a iesirii Marii Britanii din organizatie daca Guvernul de la Londra va cere acest lucru, au transmis unii oficiali europeni.Insa presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut miercuri Marii Britanii sa ia o decizie clara privind iesirea din Uniunea Europeana, subliniind ca Acordul Brexit nu va fi renegociat si ca discutiile vor fi prelungite doar daca acest lucru se justifica. "A venit momentul ca britanicii sa ia o hotarare", a declarat Emmanuel Macron, cu mai putin de o luna inainte de iesirea programata a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Liderul de la Paris a subliniat ca amanarea Brexit se poate face "doar daca este justificata", reiterand ca "Acordul Brexit nu poate fi renegociat".Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie, dar Guvernul Theresa May spera sa obtina concesii suplimentare din partea Bruxellesului pentru a putea evita producerea unui Brexit fara acord. Camera Comunelor a respins Acordul Brexit negociat de Theresa May cu Bruxellesul si a votat o serie de amendamente. Problema este ca noua forma a Acordului care ar fi aprobat de parlamentarii britanici trebuie prezentata si Uniunii Europene, care a avertizat ca proiectul de tratat nu va fi renegociat.Theresa May vrea renegocierea situatiei frontierei nord-irlandeze. Acordul pe tema Brexit prevede un statut special pentru provincia britanica Irlanda de Nord, in scopul evitarii introducerii controalelor la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. Prevederea este contestata de numerosi parlamentari britanici. Garantiile acordate Irlandei de Nord risca sa blocheze Marea Britanie in "serii de negocieri repetate" in urmatorii ani, se arata in raportul guvernamental de evaluare juridica.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numerosi politicieni britanici. Mai multi membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest fata de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeana.