Opozitia britanica e optimista ca-l va opri pe Boris Johnson sa faca un Brexit fara acord

Publicatiile britanice au relatat ca Dominic Cummings, unul dintre principalii consilieri ai premierului britanic Boris Johnson , a declarat ca parlamentarii nu vor putea opri un Brexit fara acord printr-o motiune de cenzura."Vor exista oportunitati pentru noi in luna septembrie, pentru a opri un scenariu fara acord", a declarat Ashworth."Guvernul va trebui sa evidentieze o legislatie potrivita pentru a se pregati pentru un Brexit fara acord. Noi vom folosi tot ce avem la dispozitie in Parlament si vom lucra pentru a opri acest scenariu", a adaugat acesta. Consiliul European a decis amanarea iesirii Marii Britanii din UE pana pe 31 octombrie 2019. Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeana. In cazul in care Acordul ar fi aprobat, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar urma sa se produca imediat.