Opt saptamani pana la Brexit: UE pregateste 780 de milioane de euro pentru a-i sustine pe cei mai afectati

"Termenul limita de 31 octombrie 2019 este la numai opt saptamani distanta", scrie executivul comunitar intr-o comunicare publicata miercuri."Putinul timp care ramane si situatia politica din Marea Britanie au marit riscul ca Marea Britanie sa se retraga la aceasta data fara un acord", subliniaza Comisia de la Bruxelles in documentul mentionat.Uniunea Europeana a propus adaptarea a doua fonduri existente in acest sens - Fondul de solidaritate al UE, care ajuta statele membre sa faca fata dezastrelor naturale, si un fond pentru globalizare destinat angajatilor concediati din cauza problemelor economice mondiale.Din aceste fonduri ar urma sa fie disponibilizate pana la 780 de milioane de euro pentru a ajuta statele membre sa acopere orice "povara financiara serioasa" inevitabila provocata de un Brexit fara acord, precum si a sustine lucratorii care si-au pierdut locurile de munca din cauza acestei situatii.Propunerea trebuie votata de statele membre UE si de Parlamentul European.Alte propuneri prezentate miercuri includ ajustari tehnice la masurile de contingenta existente in lumina deciziei de a amana Brexitul de la data sa initiala, din martie 2019.Comisia Europeana a publicat, de asemenea, si o asa-numita "to do list" pentru a ajuta afacerile sa se pregateasca de un Brexit fara acord.Executivul comunitar a prezentat si o informare la zi privind situatia din Irlanda, notand ca se lucreaza la "solutii contingente" legate de frontiera sensibila dintre Irlanda de Nord, provincie a Marii Britanii, si statul Irlanda, membru al UE., desi se fac eforturi pentru a asigura faptul ca acestea au loc departe de frontiera fizica."Este foarte clar ca toate verificarile si controalele vor trebui efectuate", a declarat un oficial UE sub protectia anonimatului, observand ca obligatia decurge din legea UE si din obligatiile internationale care se aplica si in cazul Marii Britanii."Va exista o dezorganizare.", a mai spus oficialul citat.Potrivit France Presse,Statele candidate la acest ajutor vor avea termen pana la sfarsitul lui aprilie 2020 pentru a-l solicita.