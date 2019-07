Parlamentarii britanici pro-europeni esueaza intr-o noua incercare de a bloca un Brexit fara acord

Ziare.

Opozitia laburista si alti parlamentari britanici adversari ai iesirii din UE au mai incercat, fara succes, sa impiedice un eventual "no deal" (Brexit fara acord) prin motiuni prezentate de fiecare data cand a fost votat in Camera Comunelor acordul privind Brexitul convenit de premierul demisionar Theresa May cu Bruxelles-ul, ultima motiune de acest fel fiind respinsa de Camera Comunelor pe 12 iunie.Modalitatea la care s-a apelat acum a fost insa alta, si anume blocarea unor fonduri guvernamentale. Astfel, fostul avocat general conservator Dominic Grieve si fosta sefa laburista a diplomatiei Margaret Beckett au avansat un amendament la legea privind bugetul, prin care unor departamente guvernamentale ar urma sa li se taie fondurile daca guvernul decide un Brexit fara acord care nu este aprobat si de Camera Comunelor sau chiar daca s-ar pune in aplicare un Brexit cu acord inainte ca acesta sa primeasca votul favorabil al legislativului.Daca amendamentul lor ar fi fost selectat de presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, votul ar fi urmat sa se desfasoare marti.Partidul Laburist a confirmat pe Twitter ca niciun amendament nu a fost selectat pentru votul in plen.Propunerea respectivului amendament survine dupa ce ambii candidati conservatori ramasi in cursa pentru succesiunea premierului demisionar Theresa May, Boris Johnson si Jeremy Hunt, au spus ca ar putea accepta in final un Brexit fara acord daca Bruxelles-ul va refuza revizuirea acordului incheiat de premierul in exercitiu, dar respins de legislativul britanic.