Parlamentul britanic se pronunta astazi pe tema acordului privind Brexitul

Marea Britanie ar trebui sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie, dar acest termen este considerat acum foarte improbabil din cauza opozitiei cu care se confrunta Guvernul britanic in Camera Comunelor.Luni, premierul Theresa May a facut un ultim efort frenetic de a convinge parlamentarii sa aprobe acordul Brexit, avertizand ca respingerea intelegerii reprezinta o "tradare a votului poporului britanic" ce ar putea avea "consecinte politice catastrofale". May i-a mai indemnat pe parlamentari sa aprobe acordul Brexit "de dragul natiunii".Totodata, May a respins indemnurilor unor parlamentari de a amana data iesirii Marii Britanii din UE pentru a avea mai mult timp sa convinga membrii Camerei Comunelor ori pentru a organiza un nou acord."Vom parasi Uniunea Europeana pe 29 martie", a insistat Theresa May.Luni seara, Camera Lorzilor a aprobat, cu 321 de voturi pentru si 152 contra, o rezolutie simbolica de respingere acordului Brexit negociat de May.Desi simbolica, Camera Comunelor fiind forul decizional in cazul Brexit, rezolutia Camerei Lorzilor, care respinge si scenariul unei iesiri din UE fara un acord, semnaleaza ca acordul Theresei May va "prejudicia prosperitatea economica viitoare, securitatea interna si influenta globala" a Marii Britanii.Potrivit postului BBC News, daca acordul este respins marti, May are la dispozitie trei zile lucratoare sa prezinte Parlamentului britanic un "Plan B". Daca si acest plan este respins, Londra ar putea cere o amanare a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar pentru a oferi Guvernului timp suplimentar pentru revizuirea si ratificarea actualului acord Brexit imediat dupa ce Downing Street va avea o idee clara despre ce vrea majoritatea din Camera Comunelor.Un alt scenariu este acela al iesirii din UE fara un acord, insemnand ca Marea Britanie ar intrerupe brusc legaturile cu Uniunea Europeana. Numerosi politicieni insa au avertizat ca un asemenea scenariu ar fi dezastruos.Totodata, un numar crescand de politicieni britanici propun un nou referendum pe tema apartenentei la UE.