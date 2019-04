Parlamentul de la Londra a respins toate cele patru optiuni alternative la Brexit. Ce urmeaza si ce spune UE

Cum s-a votat si ce urmeaza

Ce spune UE

The House of Commons again votes against all options. A hard #Brexit becomes nearly inevitable. On Wednesday, the U.K. has a last chance to break the deadlock or face the abyss. https://t.co/iixDhr5t6N - Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 1, 2019

"Einer Verlangerung der EU-Mitgliedschaft Grobbritanniens uber den 12. April hinaus kann die #EU nur mit der gleichzeitigen Ansage eines 2. Referendums stattgeben. Eine Volksabstimmung konnte die Blockade des Unterhauses losen", kommentiert @EuropaJens. #Brexit #PeoplesVote - Europa-SPD (@SPDEuropa) April 1, 2019

Dupa ce au respins de trei ori acordul negociat de premier cu Bruxelles-ul, iar saptamana trecuta, in prima runda de voturi orientative , au acordat un vot negativ celor opt propuneri parlamentare alternative menite sa scoata din impas procesul de retragere din UE in care se afla Regatul Unit, alesii britanici au respins, luni, cele patru noi variante ale initiativelor parlamentare care propuneau o retragere din UE cu consecinte mai putin dure.Cele patru alternative respinse sunt:1) Amendamentul C - Uniunea vamala: respins cu 276 voturi impotriva si 273 pentruPropunerea conservatorului Ken Clarke prevede ca orice acord al Brexit-ului sa includa macar un angajament de a negocia privind "o uniune vamala permanenta si exhaustiva a Marii Britanii cu UE". Acest amendament a fost respins cu o diferenta de doar sase voturi, in votul initial de saptamana trecuta.2) Amendamentul D - Piata unica 2.0: respins cu 282 impotriva si 261 pentruPropus de conservatorii Nick Boles, Robert Halfon, Dame Caroline Spelman, laburistii Stephen Kinnock si Lucy Powell si de Stewart Hosie de la Partidul National Scotian, acest amendament propune ca Marea Britanie sa faca parte din Asociatia Europeana de Schimb Liber (Efta) si din Spatiul Economic European (SEE).Astfel, Marea Britanie va face parte in continuare din piata unica si dintr-un acord privind controalele vamale cu UE dupa Brexit - Regatul Unit ar urma sa aiba un cuvant de spus privind viitoarele acorduri comerciale ale UE - pana cand se va ajunge la un nou acord care ar garanta transportul de bunuri fara probleme si o granita deschisa cu Irlanda.3) Amendamentul E - Un vot al poporului: respins cu 292 impotriva 280 pentruPropus de laburistii Peter Kyle si Phil Wilson, acest amendament prevede ca acordul Brexit-ului care va fi aprobat de Parlament sa fie votat si de poporul britanic inainte de ratificare.Aceasta optiune a obtinut cele mai multe voturi saptamana trecuta, desi a fost respinsa cu 295 de voturi impotriva fata de 268 pro.4) Amendamentul G - Revocarea Articolului 50 in cazul unui Brexit fara acord: respins cu 292 impotriva si 191 pentru.Propus de Joanna Cherry de la Partidul National Scotian si parlamentari de la alte partide, acest amendament prevede amanarea procesului Brexit-ului, iar daca acest lucru nu este posibil, Parlamentul ar urma sa aleaga intre un Brexit fara acord si revocarea Articolului 50.Ar urma apoi o analiza pentru a examina ce relatie viitoare ar fi acceptabila pentru Bruxelles si ar avea sustinerea majoritatii in Regatul Unit.Voturile nu sunt obligatorii pentru Guvern, dar ministrul Justitiei, David Gauke, a declarat duminica ca trebuie "sa se ia in considerare foarte atent vointa Parlamentului".Cei zece parlamentari ai Partidului Democrat Unionist (DUP) nord-irlandez, care sustine executivul britanic, au votat impotriva celor patru alternative.Marea Britanie poate sa evite o intarziere prelungita a Brexit si sa paraseasca Uniunea Europeana in 11 zile daca Parlamentul adopta acordul in aceasta saptamana, a declarat ministrul pentru Brexit, Stephen Barclay, citat de Reuters.Barclay a sugerat ca acordul premierului, in aceasta saptamana."Singura optiune este gasirea unei modalitati prin care Marea Britanie sa se retraga (din UE) cu un acord. Guvernul continua sa creada ca cel mai bun mod de actiune este de a face acest lucru cat mai curand posibil", a comunicat parlamentarilor ministrul pentru Brexit dupa incheierea votarii."In cazul in care Camera ar vota acordul in aceasta saptamana, ar fi in continuare posibila evitarea organizarii alegerilor parlamentare europene" a adaugat Barclay, referindu-se la alegerile europarlamentare din luna mai, la care Marea Britanie va fi nevoita sa participe in cazul in care termenul pentru Brexit va fi mult intarziat.Daca acordul pica la vot si a patra oara,, fara acord.Pe de alta parte, ministrul de Finante, Philip Hammond, va comunica, marti, membrilor Cabinetului ca tabara conservatoare ar putea fi nevoita sa ia in calcul organizarea unui referendum, potrivit unei postari pe Twitter a editorului politic adjunct al publicatiei Times.Conform sursei citate, Philip Hammond va sustine ca executivul britanic trebuie sa vina cu o propunere de compromis sau sa accepte ca Parlamentul a esuat si sa se intoarca la cetateni pentru un nou referendum.Cat despre UE, coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a apreciat ca "un Brexit dur" a devenit "aproape inevitabil", intr-o postare pe Twitter de luni seara, transmite dpa."Miercuri, Marea Britanie are o ultima sansa pentru a depasi impasul sau pentru a infrunta abisul", a adaugat Verhofstadt, facand referire la faptul ca Parlamentul de la Londra va organiza miercuri o noua runda de voturi indicative.Europarlamentarul german Jens Geier, vicepresedintele Comisiei pentru Buget, considera ca in parlamentul britanic este o "autoblocada ridicola" si ca UE nu ar putea decat sa fie de acord cu extinderea dupa 12 aprilie a termenului pentru Brexit in cazul organizarii unui al doilea referendum.In opinia sa, restul Europei priveste lupta de putere de la Londra cu "o coplesitoare plictiseala".