Partidul Brexitului nu a reusit sa intre in Parlament, in urma unui scrutin partial in care Partidul Laburist isi pastreaza mandatul

Partidul Brexitului al lui Nigel Farage si-a recunoscut infrangerea, vineri, in fata Partidului Laburist (Labour), in urma acestor alegeri partiale - esuand astfel sa obtina primul sau mandat in Parlamentul britanic.Candidatul sau, Mike Green, un antreprenor local, s-a clasat al doilea, cu aproape 29% din voturi, dupa Partidul Laburist, care a obtinut aproximativ 31% din sufragii.Partidul Laburist, care inregistreaza un declin la Peterborough, a reusit astfel sa-si pastreze mandatul in Parlamentul de la Westminster, in care este principala forta de opozitie.Partidul Conservator (Tories, la putere) s-a clasat al treilea, cu 21% din voturile exprimate, urmat de Partidul Liberal-Democrat (Lib-Dem), cu 12% din sufragii.Aceasta este o infrangere a Partidului Brexitului, infiintat in urma cu doar cateva luni si care a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile europene, la sfarsitul lui mai, cu 31,6% din voturile exprimate.Regatul Unit se confrunta cu o cotitura vineri, prin plecarea Theresei May de la putere si demisia sa de la sefia Partidului Conservator , care deschide astfel cursa succesiunii sale. Urmatorul premier va trebui sa reuseasca acolo unde ea a esuat - punerea in aplicare a Brexitului.