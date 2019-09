PE denunta, intr-un proiect de rezolutie, tratamentul aplicat cetatenilor UE de Guvernul Johnson: Nu votam un acord fara backstop

Ziare.

com

Acest proiect prezinta o serie de ingrijorari cu privire la comportamentul Guvernului lui Boris Johnson, in contextul in care PE se poate opune prin veto oricarui acord, potrivit ziarului.In acest proiect de rezolutie, intocmit de principalele grupuri parlamentare, europenii isi reitereaza nemultumirea fata de faptul ca Guvernul britanic "insista ca plasa de siguranta sa fie scoasa din acordul retragerii, fara sa prezinte pana acum o propunere aplicabila juridic care sa o inlocuiasca".Ei isi exprima "vointa de a reveni doar la o plasa de siguranta nord-irlandeza", ca in propunerea initiala a UE, respinsa de catre guvernul Theresei May drept o amenintare la adresa integritatii constitionale a regatului. Insa PE "nu-si va da consimtamantul unui acord al retragerii fara plasa de siguranta".Orice acord este necesar sa contina un aranjament de ultim recurs in vederea evitarii impunerii unei frontiere dure pe Insula Irlanda si protejarii economiei Irlandei in orice circumstante, se arata in document.Referitor la dorinta Londrei de a se desprinde de UE pentru a obtine un avantaj competitiv, PE "se intreaba cat de apropiata poate fi viitoare relatie economica intre Regatul Unit si Uniunea Europeana".Initiatorii cer in acest text ca orice acord sa contina prevederi care sa garanteze ca regatul adera la un "nivel inalt de protectie a mediului, locurilor de munca si consumatorilor" si avertizeaza ca "orice acord de liber-schimb care nu respecta un asemenea nivel de protectie nu va fi ratificat de PE".Trimisul lui Johnson la UE David Frost a discutat recent cu reprezentanti ai CE despre intentia regatului de a renunta la normele UE.Insa PE critica cel mai dur abordarea lui Johnson cu privire la tratamentul rezervat cetatenilor europeni care traiesc in Marea Britanie si pe care-l acuza de o inrautatire a unei "atmosfere ostile" deja.O crestere puternica a proprtiei cetatenilor europeni considerati neeligibili in vederea obtinerii statului de "stabilit" a alarmat, in ultimele saptamani, grupuri de lobby si eurodeputati.Proportia persoanelor carora li s-a acordat statutul de "prestabilit" - carora nu li se garanteaza, astfel, dreptul instalarii permanente - a crescut de la 32% in faza testarii la 34% in martie, la o luna dupa lansare, si la 42% in iulie.PE isi exprima in acest proiect de rezolutie "ingrijorarea fata de implementarea sistemului stabilirii in regat si de nivelul mare de cereri carora li se acorda doar statutul de 'prestabilit'".PE indeamna Londra sa adopte un sistem "declarativ", prinn care Ministerul britanic de Interne sa-si asume responsabilitatea dovedirii faptului ca cetatenii europeni nu au dreptul sa se instaleze in mod permanent in tara.Ministrul britanic de Interne Priti Patel este criticat in proiect din cauza faptului ca a anuntat initial incetarea libertatii circulatiei incepand de la 31 octombrie, urmat de o schimbare a pozitiei dupa suspendarea Parlamentului britanic si imposibilitatea adoptarii legislatiei.PE isi exprima in document "ingrijorarea profunda cu privire la faptul ca anunturi recente contradictorii ale Ministerului britanic de Interne in legatura cu libera circulatie dupa 31 octombrie 2019 au generat o incertitudine foarte inutila in randul cetatenilor europeni din regat si riscul ca aceste anunturi sa exacerbeze mediul ostil fata de ei si sa le influenteze negativ capacitatea de a-si exercita drepturile".Parlamentul noteaza de asemenea "reactia puternica", inclusiv a tribunalelor, fata de "decizia de suspendare a Parlamentul britanic pana la 14 octombrie, care face mai probabila posibilitatea retregerii Regatului Unit din UE fara un acord".Insa, tinand cont de faptul ca Parlamentul britanic a obligat Guvernul sa ceara o amanare a Brexitului cu trei luni, in cazul in care nu se ajunge la un acord al divortului, PE anunta ca este deschis unei amanari a iesirii regatului din Uniune daca au loc alegeri generale, un al doilea referendum pe tema apartenentei la UE sau al unei impiedicari a unui Brexit fara acord."Parlamentul European are dreptate sa fie profund ingrijorat de sistemul statutului stabilirii si de implemntarea acestuia de mantuiala", a declarat eurodeputata Luisa Porritt, o vicepresedinta a Partidului Liberal-Democrat (Lib-dem, eurofil)."Cetatenii celorlalte 27 de state membre UE continua sa fie supusi unei incertitudini de netolerat si sa se confrunte cu o atitudine de dispret din partea Home Office. Vecinii nostri europeni sunt indignati pe buna dreptate atat din cauza felului in care Guvernul le-a ignorat drepturile, cat si a aplicarii statului de drept".