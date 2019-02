Planul lui May cu acordul pentru Brexit presupune o amanare. E acuzata ca vrea sa forteze mana britanicilor

Ziare.

com

May ar urma sa se prezinte in fata Parlamentului saptamana viitoare, dupa ce a incercat sa convinga UE sa faca schimbari de ultim moment.Potrivit lui Iain Watson de la BBC, prim-ministrul va promite Parlamentului un nou vot privind alte optiuni pentru Brexit daca un acord nu va fi gata pana la finalul lunii februarie.Laburistii vor ca May sa isi tina promisiunea si sa se asigure ca va exista un vot. Purtatorul de cuvant al partidului Laburist privind Brexitul, Keir Starmer, a transmis ca formatiunea politica a schitat un amendament care, daca va trece, va garanta ca votul sa aiba loc pana la finalul lunii.El a acuzat-o pe May ca pierde timpul pentru ca Parlamentul sa aiba de ales doar dintre acordul ei pentru Brexit si un Brexit fara acord.Au ramas mai putin de 50 de zile pana cand Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana. Legea a fost deja adoptata, ceea ce inseamna ca regatul va iesi din UE pe 29 martie 2019.Acordul pe care Theresa May l-a negociat mai multe luni cu oficialii europeni acopera termenii in care se va produce iesirea Marii Britanii din UE si ai relatiilor viitoare. El a fost respins de Parlamentul britanic si, daca nu este aprobat pana pe 29 martie, Marea Britanie va parasi Uniunea fara o intelegere.In prezent, May poarta din nou discutii cu Bruxelles pentru a ajunge la o noua varianta. Daca pana miercuri nu se va intampla asta si schimbarile nu sunt agreate, May va cere parlamentarilor britanici mai mult timp. Apoi va lansa o "motiune neutra" spre dezbatere.Joi, parlamentarii vor dezbate motiunea si vor vota amendamente, mai spune corespondentul BBC.Starmer a declarat pentru Sunday Times ca laburistii planuiesc sa forteze un alt vot asupra acordului ei. El a mai spus ca May intentioneaza sa revina in Parlament dupa summitul european din 21-22 martie si sa ofere doua variante: acordul ei sau no-deal."Nu putem permite sa se intample asta. Trebuie sa fie o zi in care Parlamentul sa spuna 'gata, ajunge!'", a mai afirmat Keir Starmer.Fostul prim-ministru Tony Blair, care dorea ca Marea Britanie sa ramana in UE, a declarat pentru Sky News ca un Brexit fara acord ar putea fi "devastator" pentru procesul de pace din Irlanda de Nord.