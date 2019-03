Premierul unei tari UE comenteaza amanarea Brexit-ului pana in iunie: E foarte probabila!

Ziare.

"Taoiseach (prim-ministrul) ne-a declarat in privat ca este foarte probabil sa existe o prelungire pana in iunie", a spus sursa citata.Un purtator de cuvant al lui Varadkar nu a raspuns unei solicitari de a comenta informatia, venita din partea Reuters.Pe de alta parte, Rory Stewart, secretar de stat in Ministerul Justitiei de la Londra, a declarat duminica pentru Sky News ca este foarte probabil ca Regatul Unit sa fie obligat sa-si amane data iesirii din UE daca parlamentul respinge acordul propus de premierul Theresa May la jumatatea acestei luni, relateaza Reuters.May a promis sa prezinte la 12 martie in parlament un acord revizuit, iar daca parlamentarii il resping, vor avea ocazia sa voteze fie pentru iesirea din UE fara un acord, fie pentru o prelungire a perioadei de negociere, potrivit articolului 50 din Tratatul UE."Cred ca vom fi fortati (sa acceptam) o extindere a articolului 50. Nu pare sa existe o majoritate parlamentara pentru o iesire fara acord", a spus Stewart, atunci cand a fost intrebat ce optiune va alege daca acordul propus de Theresa May va fi respins.