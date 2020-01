Presedintii Comisiei Europene si Consiliului au semnat acordul pentru Brexit. La 31 ianuarie, Marea Britanie paraseste UE

Ziare.

"Impreuna cu Charles Michel am semnat acordul privind iesirea Regatului Unit din UE, deschizand calea ratificarii sale de catre Parlamentul European", a anuntat presedinta Comisiei Europene pe contul sau de Twitter.Cu acordul oficial al Ursulei von der Leyen si al lui Charles Michel, textul va fi supus acum atentiei Parlamentului European in 29 ianuarie pentru ratificare. Iar, apoi, joia viitoare, diplomatii statelor membre ale UE vor aproba in scris raportul, asigurand astfel retragerea in ordine a Marii Britanii in 31 ianuarie la miezul noptii."Lucrurile se vor schimba inevitabil, dar prietenia noastra va ramane. Vom incepe un nou capitol in calitate de parteneri si aliati", a subliniat presedintele Consiliului intr-un tweet pe contul sau oficial. El a adaugat in franceza: "Tin sa scriem aceasta noua pagina impreuna!".Negociatorul sef al UE, francezul Michel Barnier, a asistat la aceasta semnare organizata la sediul Comisiei Europene la Bruxelles, intrucat presedintele Consiliului Europene urma sa plece apoi la Tirana.Acordul urmeaza a fi trimis la Londra pentru a fi parafat de catre premierul Boris Johnson.Regina Elisabeta a II-a si-a dat joi consimtamantul pentru textul care reglementeaza modalitatile separarii dupa 47 de ani de apartenenta a Marii Britanii la UE. Textul fusese deja adoptat definitiv miercuri seara de catre parlamentul britanic.Parlamentul European va fi ultima instanta care se pronunta cu privire la acord. Eurodeputatii membri ai Comisie pentru afaceri constitutionale au recomandat joi seara cu o foarte larga majoritate de 23 de voturi, impotriva a trei aprobarea textului in sesiune plenara la 29 ianuarie.Laburistul britanic Richard Corbett, unul dintre cei alesi europeni care au votat impotriva recomandarii in favoarea votarii acordului de catre Parlamentul European, a denuntat un "Brexit care nu mai este de mult timp vointa poporului britanic". El a asigurat ca va vota din nou impotriva in cursul votului din 29 ianuarie.Separarea oficiala este insotita de o perioada de tranzitie pana la sfarsitul anului 2020. Regatul Unit va continua sa aplice reglementarile UE in aceasta perioada, fara a lua parte totusi la deciziile comunitare.Aceasta va permite o retragere calma. Ragazul va permite de asemenea celor doua parti sa-si negocieze viitoarea relatie, in special, un acord comercial. Dar timpul este considerat prea scurt pentru o astfel de negociere.