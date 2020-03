Prima runda de negocieri post-Brexit dintre Marea Britanie si UE s-a incheiat cu "divergente grave"

Ziare.

In cadrul unei conferinte de presa, el a avertizat ca un acord post-Brexit "ar trebui sa includa o solutie echilibrata pentru pescuit", considerand "impracticabila" cererea Marii Britanii de a negocia in fiecare an un acces reciproc la zonele de pescuit.Tot la capitolul divergente, negociatorul-sef al UE a citat de asemenea chestiunea cruciala a conditiilor de concurenta loiala pe care Bruxellesul le cere Londrei, afirmand ca britanicii dau asigurari ca au "ambitii de standarde ridicate", dar "nu vor sa includa aceste angajamente intr-un acord comun".UE se teme in special sa aiba la granita sa o economie dereglementata care nu ar mai respecta normele in domeniile social, de mediu sau al ajutoarelor de stat.Un alt punct sensibil, potrivit lui Barnier, este relatia cu Curtea de Justitie a UE. Londra nu mai vrea ca ea "sa joace un rol" in interpretarea dreptului european in caz de diferend intre cele doua parti asupra punerii in aplicare a noii relatii.In ciuda acestor diferente, Michel Barnier a spus ca vrea "sa continue sa creada" ca este posibil sa se ajunga "la un acord bun pentru cele doua parti".A doua runda de negocieri urmeaza sa aiba loc in martie la Londra.Acordul trebuie negociat pana la sfarsitul anului, sfarsitul perioadei de tranzitie dupa despartirea Londrei de UE la 31 ianuarie.Un esec al negocierilor ar avea consecinte potential dezastruoase pentru economia britanica, dar si efecte daunatoare pentru UE.